Officieel: MotoGP-kampioen Marquez tot en met 2024 bij Honda

Het is niet bepaald een grote verrassing dat Marquez zijn contract bij Repsol Honda opengebroken heeft. De coureur heeft eerder aangegeven dat hij een vertrek naar een andere renstal nog niet als noodzakelijk ziet, bovendien kon Motorsport.com eind vorig jaar melden dat de gesprekken tussen Marquez en Honda in een gevorderd stadium aangekomen waren. Donderdagochtend volgde de bevestiging van het nieuws.

Marquez en Honda hebben hun samenwerking verlengd tot het einde van 2024. Daarmee ligt hij voor de komende twee contractperiodes vast, een unicum in de MotoGP. "Ik ben heel erg trots dat ik de komende vier jaar nog voor de Honda Racing Corporation mag rijden", aldus Marquez. "Honda heeft me in 2013 de kans gegeven om in de MotoGP te debuteren met een fabrieksmachine. Sinds het eerste jaar hebben we samen veel successen gehad en ik ben blij dat ik onderdeel ben van de Honda-familie. HRC heeft me het vertrouwen gegeven om deze samenwerking voort te zetten, samen willen we ons succesverhaal verlengen."

Marquez was zonder enige twijfel de meest succesvolle MotoGP-coureur van het voorbije decennium. De Spanjaard debuteerde in 2013 en schreef dat jaar meteen de wereldtitel op zijn naam. In de volgende jaren domineerde Marquez de klasse. Alleen in 2015 moest hij de wereldtitel aan zich voorbij laten gaan. Een jaar later revancheerde de coureur zich en won hij het kampioenschap. Dit tafereel herhaalde zich in 2017 en 2018, toen hij tot tweemaal toe Ducati-coureur Andrea Dovizioso versloeg.

In 2019 legde Marquez de lat voor de concurrentie andermaal hoger, ondanks dat hij aan het begin van het seizoen niet helemaal fit was door een ingrijpende schouderoperatie. De coureur won maar liefst twaalf races en eindigde nooit lager dan de tweede plaats. Na slechts één uitvalbeurt (Verenigde Staten) besliste Marquez de titelstrijd al tijdens de Grand Prix van Thailand, hoewel er van een serieuze strijd geen moment echt sprake was.

Voor dit seizoen heeft Marquez opnieuw een operatie moeten ondergaan. De coureur verscheen eerder deze maand niet in topconditie aan de start van de eerste pre-season test. Toch baarde dit de coureur uit Cervera geen zorgen. De rijder maakte zich drukker om de ontwikkeling van de nieuwe RC213V.

Statistieken: Aandeel Marc Marquez in MotoGP-succes van Honda