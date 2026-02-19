Officieel: MotoGP verhuist GP Australië naar stratencircuit in Adelaide

Woensdag werd al duidelijk dat de MotoGP in oktober 2026 voor het laatst een bezoek brengt aan het Phillip Island Grand Prix Circuit. Onderhandelingen tussen de Australian Grand Prix Corporation en MotoGP Sports Entertainment over een nieuwe deal liepen op niets uit, omdat de organisator het evenement niet wilde verplaatsen naar Albert Park in Melbourne, het stratencircuit waar de Formule 1 jaarlijks racet.

Meer over de GP van Australië: MotoGP Eerste stratencircuit in MotoGP in aantocht: Adelaide aast op GP Australië

De regering van de deelstaat South Australia werd vervolgens al snel genoemd als een mogelijke geïnteresseerde om de organisatie van de Australische GP per 2027 over te nemen. Dat is donderdag bevestigd: de regering en MotoGP Sports Entertainment hebben een deal gesloten om de MotoGP te verhuizen naar Adelaide.

Op het aankondigingsevenement in Adelaide, dat geleid werd door premier Peter Malinauskas van South Australia en sportief directeur Carlos Ezpeleta van de MotoGP, werd ook de lay-out van het circuit gepresenteerd. Het gaat om een stratencircuit van 4,195 kilometer lang en met achttien bochten. De verwachte topsnelheid is zo'n 340 kilometer per uur.

In de lay-out van het stratencircuit zijn diverse elementen te herkennen van het Adelaide Street Circuit waar de Formule 1 tussen 1985 en 1995 racete. Wel is het circuit op diverse plaatsen behoorlijk aangepast om de veiligheid van de rijders te garanderen. Deze werkzaamheden aan het circuit moeten in de komende 20 maanden plaatsvinden, want de MotoGP is van plan om in november 2027 voor het eerst in Adelaide te racen.

De voorgestelde lay-out van het MotoGP-stratencircuit in Adelaide. Foto door: MotoGP

Met het debuut van het stratencircuit in Adelaide gaat een wens van de MotoGP en nieuwe eigenaar Liberty Media in vervulling, want het is de eerste keer in het moderne tijdperk dat er in een stad gereden gaat worden. "De MotoGP naar Adelaide brengen is een grote mijlpaal in de evolutie van ons kampioenschap", zegt Ezpeleta, die benadrukt dat de veiligheid van de rijders de hoogste prioriteit geniet.

"De kans om een speciaal ontworpen stratencircuit in het hart van de stad te creëren, is iets wat echt uniek is in onze sport. Vanaf het allereerste begin hebben we er samen met de FIM voor gezorgd dat veiligheid geen moment in het gedrang kwam – elk element van het Adelaide Street Circuit is ontworpen volgens de hoogste normen van het moderne MotoGP, zodat rijders met volledige intensiteit en vertrouwen kunnen racen."

Malinauskas is intussen blij dat South Australia een deal heeft kunnen sluiten met de MotoGP. "Het organiseren van ’s werelds eerste MotoGP-race op een stratencircuit geeft Adelaide een werkelijk uniek aanbod dat ongetwijfeld bezoekers uit andere staten en uit het buitenland zal aantrekken. Dit gaat om veel meer dan een motorsportevenement van wereldklasse – het gaat om het genereren van economische activiteit voor onze staat, het ondersteunen van werkgelegenheid en het internationaal op de kaart zetten van Zuid-Australië."