Motorsport.com kon eerder deze maand al melden dat contractverlenging tussen Francesco Bagnaia en Ducati op handen was. De eerste MotoGP-seizoenen van Bagnaia verliepen stroef, maar sinds vorig jaar heeft hij de Ducati helemaal naar zijn hand kunnen zetten. Het leverde hem in de Grand Prix van Aragon zijn eerste overwinning op na een schitterend duel met Marc Marquez. Hij won in het vervolg van het seizoen nog drie races en werd daarmee tweede in het wereldkampioenschap. Het leverde hem de favorietenrol voor het komende seizoen op en hoewel dat nog maar bewezen moet worden, heeft hij in ieder geval het kopmanschap bij de Ducati MotoGP-formatie ferm in handen.

De renstal heeft hem beloond met een nieuw tweejarig contract waarin ook een forse salarisverhoging verwerkt zit. Die verhoging is dit jaar al in werking getreden met een basissalaris van 1,5 miljoen euro ten opzichte van 800.000 euro in 2021. De gesprekken over een nieuwe deal duurden niet lang omdat de beide partijen weten wat ze aan elkaar hebben. “Het is altijd mijn droom geweest om een Ducati-rijder te zijn, dat ik dat nu nog twee seizoenen mag blijven bij dit team is fantastisch”, zegt Bagnaia. “Ik heb rust gevonden bij het fabrieksteam en ik ben hier heel blij. Nu kan ik me concentreren op mijn prestaties in het kampioenschap.”

“Met zijn kwaliteiten zijn we ervan overtuigd dat Pecco alle mogelijkheden heeft om samen met ons voor het kampioenschap te vechten”, zegt Gigi Dall’Igna, de algemeen manager van het merk. “We zijn blij dat Bagnaia nog twee seizoenen bij ons blijft. Sinds zijn debuut in 2019 heeft hij geweldige dingen laten zien, hij begrijpt de motor die wij gebouwd hebben en kan er in alle omstandigheden mee rijden.”

Wie krijgt de plek naast Bagnaia?

Waar de contractverlenging van Bagnaia feitelijk een formaliteit was, is dat voor de tweede plek binnen het fabrieksteam nog niet zo eenvoudig. Jack Miller won in 2021 weliswaar twee races, maar was vervolgens te wisselvallig waardoor hij niet mee kon doen om de wereldtitel. Miller zat in 2019 ook al eens op de wip bij Ducati, toen Dall’Igna een poging deed om Jorge Lorenzo terug te halen. Nu heeft Miller in Jorge Martin en Enea Bastianini twee geduchte concurrenten om het tweede fabriekszitje. De eerste helft van 2022 moet uitwijzen wie de plek krijgt.

Het MotoGP-seizoen begint op zondag 6 maart met de Grand Prix van Qatar.