Aprilia met officieel fabrieksteam verder in 2022

Het Aprilia Racing-project werd sinds 2015 gerund door wijlen teambaas Fausto Gresini. Het team stond daardoor niet als officiële constructeur op papier, maar daar komt vanaf volgend seizoen verandering in. Aprilia Racing-voorman Massimo Rivola heeft donderdag de handtekening gezet onder een nieuw vijfjarig contract. De Italiaanse constructeur is dan officieel als fabrikant verbonden aan het kampioenschap.

“Ik ben natuurlijk heel blij met deze overeenkomst”, zei Rivola. “Vanaf volgend seizoen doen we als het Aprilia Racing Factory Team mee in de MotoGP. Dit biedt ons geweldige nieuwe kansen en we moeten ons best doen om die verantwoordelijkheid te dragen. Het is een logische stap om ons werk op deze manier door te zetten, nadat we dit jaar goede progressie geboekt hebben. Onze gedachten en dankbaarheid gaat uit naar Gresini Racing, een team dat ons de afgelopen jaren geholpen heeft. We denken aan Fausto en wensen het team [Gresini Racing] alle geluk in de komende seizoenen.”

De volgende vraag voor Aprilia is of het team de komende jaren een eigen satellietteam krijgt. Op dit moment heeft het team daar nog geen duidelijkheid over gegeven. Er is volgend seizoen plek voor maximaal 24 motoren, 22 daarvan zijn momenteel gevuld. Officieel heeft VR46 het nog niet bekend gemaakt, maar alles wijst erop dat het team van Valentino Rossi de licentie van Avintia Racing overneemt.

Gresini Racing maakte donderdag bekend dat de weduwe van Fausto Gresini de taken binnen het team overneemt. Nadia Padovani is vanaf heden teameigenaar en teambaas. Het team voert met verschillende partijen gesprekken over het runnen van een satellietteam in 2022. Ook Suzuki heeft niet uitgesloten dat het vanaf volgend seizoen vier motoren op de grid wil hebben.