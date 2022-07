Officieel: Rins tekent bij LCR Honda voor MotoGP-seizoen 2023

Drievoudig MotoGP-racewinnaar Alex Rins kwam samen met teamgenoot Joan Mir plotseling zonder zitje voor 2023 te zitten toen werkgever Suzuki na de Grand Prix van Spanje bekendmaakte de stekker uit het project te trekken. Het merk vertrekt aan het einde van het jaar uit de sport, waardoor beide rijders op zoek moesten naar een nieuw team.

Rins werd de afgelopen weken in verband gebracht met diverse teams, waaronder KTM, RNF Racing, Gresini Ducati en een overstap naar Aprilia. Uiteindelijk ging de keuze tussen Gresini met een 2022-spec Ducati of fabrieksmateriaal van Honda bij LCR. Die laatste optie is het uiteindelijk geworden, zo hebben beide partijen zojuist bekendgemaakt.

“Ik ben verheugd om te melden dat Alex Rins in 2023 een LCR Honda Castrol-rijder is”, zegt Lucio Cecchinello. “We hebben het contract met de drie betrokken partijen net afgerond en zijn blij dat we het bekend kunnen maken. Rins heeft veel ervaring, hij is snel en stond regelmatig op het podium. Met zijn ervaring en kennis kan hij de technici helpen met de ontwikkeling van de motor. We moeten ons pakket verbeteren zodat we in de toekomst weer voor de prijzen kunnen vechten.”

Rins krijgt bij het satellietteam de beschikking over hetzelfde materiaal als het fabrieksteam, wat in 2023 bestaat uit Marc Marquez en Mir. Die laatste is overigens nog niet officieel gepresenteerd bij Repsol Honda. Bij LCR neemt Rins de plek in van Alex Marquez, die de overstap maakt naar Gresini om een team te vormen met Fabio di Giannantonio.