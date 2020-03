Noodtoestand in Austin zaait twijfel over MotoGP-opener

Het Circuit of the Americas zou aanvankelijk de derde ronde van het MotoGP-kampioenschap organiseren, maar is nu de seizoensopener als gevolg van het annuleren van de race in Qatar en het uitstellen van de Grand Prix van Thailand.

Vrijdag heeft de burgemeester van Austin, Steve Adler, in samenspraak met rechter Sarah Eckhardt van Travis County de ‘lokale noodtoestand’ uitgeroepen voor het gebied als gevolg van de dreiging van het coronavirus. Het betekent dat evenementen met meer dan 2.500 toeschouwers afgelast worden, tenzij de organisator van het betreffende evenement aan kan tonen dat het afdoende maatregelen neemt om verdere verspreiding te voorkomen.

Als gevolg van de noodtoestand maakte Adler ook bekend dat het wereldberoemde muziek- en filmfestival SXSW, dat op 13 maart zou beginnen, niet doorgaat. Verschillende media melden dat er inmiddels zeventien besmettingsgevallen zijn in Texas, geen van die gevallen is specifiek in Austin ontdekt.

De MotoGP heeft afgelopen donderdag een aangepaste kalender voor 2020 gepresenteerd, de race in Austin zou nu de openingswedstrijd moeten zijn. Carmelo Ezpeleta, CEO van Dorna Sports, heeft niet uitgesloten dat de MotoGP races achter gesloten deuren gaat houden om de doorgang van het kampioenschap te garanderen.

Mocht het onmogelijk zijn om de race op COTA te houden, zou het seizoen op 19 april moeten beginnen op het Argentijnse Termas de Rio Hondo.

Motorsport.com houdt een slowblog bij met alle ontwikkelingen rond het coronavirus, blijf hier op de hoogte.

Met medewerking van Oriol Puigdemont