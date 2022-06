Nog twee keuzeopties voor achterband in MotoGP vanaf 2023

De digitale bijeenkomst van de Grand Prix Commission in Barcelona, waar dit weekend de Catalaanse ronde wordt gehouden, werd bijgewoond door voorzitter Carmelo Ezpeleta (Dorna), Paul Duparc (FIM), Herve Poncharal (IRTA), Biense Bierma (MSMA), Carlos Ezpeleta (Dorna), Mike Trimby (IRTA) en Corrado Cecchinelli (directeur technische zaken).

Het was al bekend gemaakt dat het aantal rechter achterbanden teruggeschroefd zou gaan worden per 2023. Het gaat dan om de slicks, niet de regenbanden. Zaterdag werd de Grand Prix Commission concreter. De rijders mogen volgend jaar nog steeds hetzelfde aantal achterbanden gebruiken als dit seizoen, namelijk twaalf per raceweekend, maar het aantal keuze-opties wordt teruggebracht. Daarmee wil de Grand Prix Commissie het aantal banden dat Michelin fabriceert en transporteert, maar uiteindelijk niet wordt gebruikt tijdens een weekend, verminderen.

Momenteel kunnen de piloten tijdens een raceweekend bij MotoGP's vaste leverancier Michelin kiezen uit drie opties: zacht, medium en hard. De banden zijn al aangepast aan de karakteristieken van de baan waar het MotoGP-circus zich op dat moment bevindt. Vanaf volgend jaar zijn er bij het winkelen nog slechts twee opties voor de coureurs. De Grand Prix Commission bepaalde dit zaterdag na raadpleging van alle MotoGP-teams. Een ruime meerderheid van de renstallen bleek voor het plan van twee keuzeopties.

De opties

Nu kunnen de rijders per Grand Prix maximaal zes zachte banden, vier mediums en drie harde gebruiken. Vanaf volgend jaar gaat het om zeven zachtere plus vijf hardere banden. Dit levert de volgende rubbercombinaties op: 7 zacht + 5 medium, 7 medium + 5 hard of 7 zacht + 5 hard. Michelin bepaalt welke combinatie meegenomen wordt naar welk circuit: zacht/medium, medium/hard of zacht/hard.