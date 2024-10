Nieuwe technisch directeur begint in Maleisië aan Aprilia-avontuur

Begin oktober kondigde Aprilia aan dat Fabiano Sterlacchini is aangetrokken als de nieuwe technisch directeur van het MotoGP-project. De voormalig technicus van Ducati en KTM zou op 18 november - daags voor de collectieve testdag in Valencia - aan de slag gaan voor zijn nieuwe werkgever, waar hij de naar Honda vertrekkende Romano Albesiano opvolgt. Toch lijkt de samenwerking tussen Aprilia en Sterlacchini al eerder dan dat te beginnen. Na geruchten dat Albesiano tijdens de laatste MotoGP-races van 2024 thuisgelaten zou worden, heeft de fabrikant uit Noale aan Motorsport.com bevestigd dat zijn opvolger volgende week tijdens de Maleisische Grand Prix al in de pitbox aanwezig is.

"Fabiano is in Maleisië bij ons in een rol als waarnemer, om aantekeningen te maken en aan de toekomst te werken", zo bevestigt Aprilia aan deze website. Dat Sterlacchini in het eerste weekend van november al in de pitbox van het merk te vinden is, heeft te maken met het feit dat hij op dat moment al ontheven is van zijn taken bij KTM. Eerder dit jaar vertrok de Italiaanse technicus bij de Oostenrijkse fabrikant, die aanvankelijk 18 november 2024 had aangemerkt als datum dat het contract beëindigd zou worden. Nu blijkt dus dat de wegen van KTM en Sterlacchini begin november al scheiden, wat het mogelijk maakt om in Sepang aan de slag te gaan bij Aprilia.

Vraagtekens over werkwijze

In Maleisië staan er dus twee technische kapiteins op het schip van Aprilia, want Albesiano is er dan ook bij. Dat vindt Maverick Viñales een bijzondere keuze. "Romano doet nog steeds hetzelfde en intern is er niets veranderd. Ethisch gezien hadden ze hem, toen hij voor Honda tekende, moeten vertellen dat hij thuis moest blijven", oordeelt de winnaar van de Amerikaanse Grand Prix, die zelf na het huidige seizoen naar Tech3 KTM vertrekt. "Het zal voor Albesiano niet comfortabel zijn om zijn vervanger te ontmoeten in de pitbox in Sepang, zelfs als ze zeggen dat hij er voor vakantie is. Niemand gaat op vakantie naar Maleisië, zelfs niet als hij gekleed is in gewone kleding."

Albesiano begint op 1 januari 2025 aan zijn klus als technisch directeur van Honda. Rijder Aleix Espargaro en crew chief Antonio Jiménez maken dezelfde overstap, al gaan zij daar aan de slag voor het testteam. Gezamenlijk hopen ze de Japanse fabrikant terug te laten keren in de top van de MotoGP. Zo begint Aprilia dus met twee nieuwe rijders aan 2025, want Jorge Martín en Marco Bezzecchi zijn aangetrokken als de vervangers van Espargaró en Viñales. Teambaas Massimo Rivola blijft wel aan bij de fabrikant, waar hij tot in ieder geval eind 2025 wil blijven.