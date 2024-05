Nieuwe MotoGP-regels 2027: BMW heeft geen invloed uitgeoefend

Motoren met een cilinderinhoud van 850 cm³, geen Ride Height Devices en minder vrijheid op het gebied van aerodynamica: Zo ziet het reglement voor het MotoGP-seizoen 2027 er ongeveer uit, als we de geruchten uit de paddock mogen geloven. Het nieuwe MotoGP-formaat is een goed moment voor geïnteresseerde fabrikanten om aan boord te stappen. Een van die potentieel geïnteresseerden is BMW dat nu al actief is in het WSBK.

In een exclusief gesprek met BMW Motorsport-directeur Marc Bongers vroeg Motorsport.com of het bedrijf uit München al wensen heeft ingediend met betrekking tot het ontwerp van het nieuwe reglement. "Nee", is het korte, maar heldere antwoord van de Nederlander. "Dat is zelfs niet mogelijk." Volgens Bongers verbieden de statuten van de fabrikantenvereniging MSMA het specifiek dat fabrikanten die niet actief zijn om invloed uit te oefenen. "In het verleden zijn er fabrikanten geweest die inspraak hadden in een nieuw reglement en zich vervolgens terugtrokken. Je kunt deelnemen aan de MSMA-gespreksrondes als je een publieke intentieverklaring afgeeft. Je kunt erbij zijn, maar in dit geval heb je nog steeds geen stemrecht. Je krijgt alleen stemrecht als je actief deelneemt aan de serie."

BMW is sinds het seizoen 2019 weer vertegenwoordigd in het WK Superbike. Dit jaar is het merk, dankzij Toprak Razgatlioglu en enkele structurele wijzigingen in het project, een van de titelkandidaten. BMW heeft echter andere ambities en inmiddels is wel duidelijk dat MotoGP een onderwerp van gesprek is in München. Het nieuwe format dat in 2027 ingaat, zou een goed moment zijn om in te stappen.

Dat vergt wel enige inzet van BMW, want het gat tussen de prototypes in de MotoGP en de superbikes in het WSBK is flink gegroeid. Nieuwe technologieën zoals middelen om de rijhoogte af te stellen en kuipen met grondeffect zijn hiervoor verantwoordelijk. BMW heeft geen enkele kennis en ervaring op dit gebied in huis en dat maakt het moeilijk om specifieke verzoeken te doen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de MotoGP. "Om eerlijk te zijn hebben we op dit moment geen inbreng omdat we niet deelnemen", vervolgt Bongers. "Alleen op het gebied van marketing zouden we wat wensen kunnen uiten. Maar als het om technologie gaat, moet je betrokken zijn bij het onderwerp om het goed te kunnen beoordelen."

De band tussen BMW en MotoGP-rechtenhouder Dorna is overigens niet slecht. Het automerk uit Beieren levert al jaren de vloot van safety car-auto's. "We hebben een zeer goede relatie met deze paddock, ook met Dorna", stelt Bongers die een uitdaging niet uit de weg gaat. "Het is motorsport op het allerhoogste prototypeniveau. Elke regelgeving stelt de fabrikanten voor uitdagingen. Maar we zouden niet zeggen dat we niet mee zouden doen als bijvoorbeeld Ride Height Devices verboden zouden worden. Dat is niet het geval."

Volgens Bongers moet het belangrijkste doel van een nieuw reglement zijn om de MotoGP en het WSBK technisch te upgraden, zodat de snelheden lager worden. "Het is een feit dat veel circuits niet meer zijn ontworpen voor de snelheden die worden bereikt. Ik heb het hier niet alleen over topsnelheid, maar ook over bochtensnelheden. Dat is de belangrijkste reden voor de nieuwe reglementen. Het doel is om de motoren langzamer te maken. Het is logisch om de motorinhoud te verkleinen en naar alle waarschijnlijkheid de rijhoogteverstelling te verwijderen," aldus Bongers.