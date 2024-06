Nieuwe deal: MotoGP ook komende jaren te zien bij Ziggo Sport

Het wereldkampioenschap voor tweewielers is sinds 2022 volledig en live te zien bij Ziggo Sport. Klanten van de aanbieder kunnen nagenoeg alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3 volgen. Ook de Moto E en de Rookies Cup zijn te zien. Die deal is nu met nog eens vijf jaar verlengd, zo heeft Ziggo vandaag bekendgemaakt. Marcel Beerthuizen, directeur van Ziggo Sport, is uiteraard blij met de deal: “De belangstelling voor MotoGP in Nederland groeit enorm, mede dankzij de spectaculaire races vol inhaalacties en verschillende winnaars, en natuurlijk door het succes van Collin Veijer in de Moto3. Ziggo Sport is vastbesloten om deze sport verder te laten groeien en heel Nederland te laten meegenieten van de successen van onze nationale helden.” Net zoals dit jaar zullen de Ziggo-verslaggevers afreizen naar de Europese circuits voor verslaggeving vanaf locatie.

Dan Rossomondo, CCO van MotoGP-rechthebbende Dorna Sports S.L.: "Ziggo Sport heeft zich de afgelopen drie jaar bewezen als een geweldige ambassadeur voor MotoGP in Nederland. Samen blijven we de spannendste sport ter wereld in het land promoten. We zien dat dat duidelijk zijn vruchten afwerpt in 2024, nu de kijkcijfers stijgen. Met Ziggo Sport hebben we een vooruitstrevende partner met uitgebreide kennis en expertise, die topkwaliteit MotoGP-content biedt op de verschillende Ziggo Sport-platformen. We zijn zeer verheugd om onze samenwerking voort te zetten.”

Naast de deal met de MotoGP heeft Ziggo ook een samenwerkingsverband gesloten met Moto3-rijder Collin Veijer. Het jonge talent zal daardoor beter en vaker te zien zijn in de programma’s van de aanbieder.