Negenvoudig wereldkampioen Rossi uitgeroepen tot 'MotoGP Legend'

Valentino Rossi kreeg de titel 'MotoGP Legend' zondagavond tijdens de MotoGP Awards uitgereikt door Dorna Sports CEO Carmelo Ezpeleta. De voorman van de MotoGP-promotor sprak daarnaast een dankwoord uit richting de 42-jarige Rossi. De Italiaan nam zondag tijdens de Grand Prix van Valencia afscheid als actief coureur na een carrière van maar liefst 26 seizoenen. In die periode reed hij 342 races, schreef hij 115 overwinningen op zijn naam en stond hij 199 keer op het podium.

De titel 'MotoGP Legend' komt toe tot rijders die een belangrijke sportieve rol gespeeld hebben tijdens hun carrière. Rijders als Giacomo Agostini, Casey Stoner, Marco Simoncelli, Mick Doohan en vele anderen gingen Rossi al voor. Met de toevoeging van Rossi hebben nu 32 rijders de titel 'MotoGP Legend' gekregen.

Rossi eindigde tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen op de tiende plaats en werkte naar eigen zeggen zijn beste race van het seizoen af. Het hele MotoGP-weekend stond in het teken van Rossi's afscheid. De negen rijders van de VR46 Academy kwamen zondag in actie met een speciale helm uit de carrière van Rossi en het Circuit Ricardo Tormo was zondag stijf uitverkocht tijdens de laatste races van het seizoen.

Tijdens de MotoGP Awards-ceremonie werden ook de wereldkampioenen Pedro Acosta, Remy Gardner en Fabio Quartararo gehuldigd.