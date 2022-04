Donderdag maakte LCR Honda bekend dat alleen Alex Marquez aan de start zou komen in Argentinië. Zijn teamgenoot Takaaki Nakagami was besmet geraakt met het coronavirus en had nog geen negatieve test kunnen overleggen. De Japanner had geen last van de symptomen en was naar eigen zeggen klaar om te racen. Door de logistieke problemen van de MotoGP in Argentinië zijn de trainingen van vrijdag opgeschoven naar zaterdag en dus was er voor Nakagami weer hoop.

Het team heeft nu laten weten dat de coureur inderdaad een negatieve test afgelegd heeft, hij vertrekt vrijdagavond nog vanuit Barcelona naar Argentinië. "Voor de reis naar Argentinië werd Taka positief getest op het coronavirus. Hij had geen last van symptomen en zijn testen lieten een hoge CT-waarde zien. In samenspraak met de arts van het team werd besloten om elke paar dagen opnieuw te testen. Nakagami heeft nu een negatieve test en zal zaterdagochtend in de paddock arriveren. Hij is dan op tijd voor de start van de eerste vrije training."

De eerste MotoGP-training gaat volgens planning om 12.35 uur lokale tijd (17.35 uur onze tijd) van start.