Nakagami worstelt met Honda: “Kunnen de oplossing niet vinden”

Nakagami was sinds zijn debuut in de koningsklasse de enige rijder op een overjarig model van de Honda RC213V, maar wist het management van de Japanse constructeur vorig jaar te overtuigen van zijn kunsten. In zijn nieuwe contract werd bedongen dat de Japanner met het nieuwste materiaal van Honda in actie zou komen, hetgeen hem voordeel zou moeten opleveren. Na elf wedstrijden in 2021 kunnen we concluderen dat de overstap naar het nieuwste materiaal nog niet veel opgeleverd heeft. In het kampioenschap staat hij twaalfde met 55 punten en heeft hij een vierde stek als beste resultaat.

Vooral in Oostenrijk werd het contrast duidelijk. Nakagami reed vorig jaar tweede toen de race stilgelegd werd. Toen hij geen nieuwe band meer over had, viel hij terug. Dit jaar kwam Nakagami er helemaal niet aan te pas. “Er spelen veel verschillende zaken”, verklaarde hij de terugval. “Ik kan niet zeggen dat ik het goede gevoel heb met de motor. Het gaat ook om elektronica, maar ik weet het niet precies. Het achterwiel is erg aan het glijden waardoor de banden snel te warm worden. Als de banden dan oververhit raken, kun je niets meer doen. De rondetijden worden langzamer en het is moeilijk om alles dan onder controle te houden. Het is dan heel moeilijk om constant te zijn. Dat is ons grootste probleem.”

De andere Honda-rijders hebben te maken met soortgelijke problemen, maar rijden niet altijd met hetzelfde pakket. Van Marc Marquez is bijvoorbeeld bekend dat hij sinds zijn terugkeer in april met ander materiaal rijdt dan de andere Honda-mannen. “We bespreken de situatie na elke sessie met het team en ik leg het zo goed mogelijk uit. We kennen de oorzaak van het probleem en weten waar we verliezen, maar het is niet duidelijk hoe we het moeten oplossen. Dat is het grootste probleem. Ik was in het tweede weekend [in Oostenrijk] wel sneller, maar het gevoel bleef hetzelfde. Ik had niet het vertrouwen om de eerste groep te volgen.”