Nakagami klopt Morbidelli in warm-up GP van San Marino

Lange tijd stond Franco Morbidelli aan de leiding in de twintig minuten durende warm-up sessie, maar Takaaki Nakagami toverde nog een snelle ronde uit de hoge hoed. De Japanner klokte een 1.32.781 in zijn laatste vliegende ronde. Hij was daarmee nipt sneller dan Morbidelli, die tweede werd. Joan Mir klokte in de slotfase de derde tijd, hij eindigde ook binnen een tiende van Nakagami.

Alex Rins eindigde op de vierde plaats voor Francesco Bagnaia, de snelste Ducati-man. Fabio Quartararo eindigde als zesde, maar de Fransman had gedurende de sessie wat problemen met zijn hand. Wat er precies aan de hand was, werd niet helemaal duidelijk. De WK-leider vloog in ieder geval eens rechtdoor in bocht 7. Johann Zarco eindigde als zevende voor Andrea Dovizioso en Alex Marquez. Miguel Oliveira maakte de top-tien compleet.

Polesitter Maverick Viñales werd elfde, Valentino Rossi eindigde als veertiende.

De MotoGP Grand Prix van San Marino begint zondagmiddag op 14.00 uur.

Uitslag MotoGP Grand Prix van San Marino - Warm-up