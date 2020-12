Nakagami kijkt terug op ‘belangrijk seizoen’ voor MotoGP-carrière

Honda kreeg dit seizoen een flinke tegenslag te verwerken door het ontbreken van veelwinnaar Marc Marquez, maar Takaaki Nakagami profiteerde daar juist van. Door de afwezigheid van de wereldkampioen verdeelden de technici van Honda hun aandacht meer over de andere rijders en zo boekte Nakagami flink wat progressie in zijn derde MotoGP-seizoen. In de eerste tien races van het seizoen haalde Nakagami telkens de finish. In de elfde race op Aragon stond hij op pole-position, maar werd de druk hem iets te veel. Hij kwam al vroeg in de race ten val. Ook in de tweede Valencia-race deed Nakagami mee om het podium, maar kwam hij ten val tijdens een duel met KTM-coureur Pol Espargaro.

Toch voelt Nakagami dat hij in alles een stap gemaakt heeft in 2020. “Dit seizoen hebben we een grote stap gemaakt wat betreft mijn potentie, maar ook qua snelheid. Ook met de strategie tijdens het weekend’, verklaarde hij na een vraag van Motorsport.com. “Het was een heel lastig seizoen. Je kunt niet altijd volop risico nemen, als je kijkt naar Marc. Hij heeft veel risico genomen en dan is het met een blessure makkelijk om veel races te missen. Het is moeilijk. Dit seizoen was wat dat betreft wel wat moeilijker. Ik heb vaak geprobeerd om 99 procent te geven in plaats van de gebruikelijke 101 procent. Dan maak je gewoon eerder een fout. Ik heb in een paar races fouten gemaakt, in Aragon en Valencia 2. Maar voor mij was het een belangrijk experiment voor mijn carrière. Ik ben geen wereldkampioen, ik heb nog geen podium gescoord. Ik ben wat dat betreft de uitdager, ik moet aanvallen. Ik moet proberen om beter te worden. Van de fouten die ik als gevolg daarvan maak moet ik leren en het opnieuw proberen. Dat is alleen mogelijk door een goede samenwerking met het team.”

Ondanks dat Nakagami na zijn crashes in Valencia en Portugal hevig teleurgesteld was, wist hij er altijd positieve zaken uit te halen die hij in de toekomst kan gebruiken. “Natuurlijk ben ik na een fout een paar uur over de zeik, maar ik ben er zonder blessures uitgekomen en kan de volgende race weer aanvallen. Dan kan ik sterk zijn en weer met dezelfde mentaliteit werken. Ik voel dat dit seizoen heel belangrijk is geweest voor mij persoonlijk, ik moet nog steeds beter worden. Maar ten opzichte van vorig seizoen heb ik een grote stap gemaakt. Toen had ik moeite om in de top-tien te eindigen en nu kan ik steeds voor het podium vechten. Dat is een goede stap voor mij en het team.