MotoGP GP van Qatar

Na MotoGP Grand Prix van Qatar is het tijd om de wonden te helen

Ondanks het gevoel van normaliteit dat gedurende de MotoGP Grand Prix van Qatar van afgelopen weekend in de paddock overheerste, heeft het bittere conflict tussen de rijders en de organisatoren van het kampioenschap diepe littekens achtergelaten die bereidheid van beide kanten zullen vereisen om te helen

Oriol Puigdemont

Gepubliceerd: 12 nov 2026, 10:48

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Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

De afgelopen zes weken hebben MotoGP-coureurs hun standpunt geleidelijk verhard in een poging druk uit te oefenen op de promotor van het kampioenschap, die vastbesloten bleef zijn contract met de Qatarese regering na te komen. Volgens die overeenkomst moest de race doorgaan, tenzij er een beroep kon worden gedaan op overmacht.

Meerdere landen die in de paddock vertegenwoordigd zijn, hadden hun burgers geadviseerd om reizen naar de regio uit te stellen vanwege de oorlog waarbij aan de ene kant de Verenigde Staten en Israël betrokken zijn en aan de andere kant Iran. Omdat het echter om aanbevelingen ging en niet om regelrechte reisverboden, hadden die onvoldoende juridische draagkracht om het evenement te annuleren zonder contractbreuk te plegen.

Geconfronteerd met die situatie achtten de bestuurders van MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), de commerciële rechtenhouder van het kampioenschap, de garanties van de Qatarese autoriteiten voldoende. Die hadden toegezegd dekking te bieden tegen elke escalatie van het lopende conflict.

De afgelopen weken zijn details naar buiten gekomen over de gesprekken tussen de coureurs en MGPSEG, die een inkijkje geven in hoe verhit de confrontatie werd. Een botsing die, ook maar met de geringste afstand bekeken, meer verliezers dan winnaars heeft opgeleverd. Het grootste slachtoffer is het imago van de MotoGP, dat zwaar beschadigd uit Losail komt door de steeds zichtbaarder wordende kloof tussen de hoofdrolspelers van de show en degenen die verantwoordelijk zijn voor het runnen van het kampioenschap waarin zij uitkomen. Hoewel beide partijen het recht hebben hun eigen belangen te verdedigen, ontbrak tijdens deze crisis opvallend genoeg een verzoenende stem – een onschatbaar waardevol middel in situaties als deze.

Niemand met gezond verstand zou beweren dat racen in Doha onder de huidige omstandigheden ideaal was. Het probleem is dat dit geen ideale wereld is, en het zou onverstandig zijn om de positie te bagatelliseren van degenen die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de beslissing om het evenement al dan niet te annuleren. Zeker niet vanwege alles wat zo'n besluit met zich mee zou hebben gebracht. Dit gaat niet alleen om geld, maar ook om de boodschap die ermee zou zijn afgegeven en de mogelijke gevolgen die daarop hadden kunnen volgen. Men hoeft niet verder te kijken dan de Formule 1-grands prix in Qatar en Abu Dhabi, die de komende weken op de planning staan.

Het zou interessant zijn geweest om te zien wat al die zelfbenoemde helden, die wekenlang op sociale media verontwaardiging en alarm aanwakkerden, zouden hebben gedaan als zij degenen waren geweest die de beslissingen moesten nemen. Al het lawaai dat zij maakten, maakte plaats voor absolute stilte zodra het evenement zonder één enkel incident was afgelopen, en zonder ook maar het geringste teken van reflectie van hun kant. Nadat ze de episode hadden uitgemolken voor een paar extra volgers, zal er altijd wel weer een nieuwe controverse aan de horizon verschijnen om uit te buiten. Wacht maar af.

Toch ontslaat de schaamteloze kleinzieligheid van enkelen degenen met gezag niet van hun verantwoordelijkheden. Coureurs zijn van nature individualisten, en het zou onredelijk zijn om van hen te verwachten dat zij de collectieve belangen van het kampioenschap bewaken. Die verantwoordelijkheid ligt bij degenen die het runnen. En de Qatar-episode vraagt om een grondige oefening in zelfreflectie binnen de organisatie als de MotoGP wil voorkomen dat zijn imago wordt blootgesteld aan het soort schade dat het de afgelopen maand heeft opgelopen.

Carlos Ezpeleta MotoGP

Het feit dat zulke verschillende realiteiten binnen hetzelfde ecosysteem naast elkaar bestaan – die van de coureurs en die van de bestuurders – ontslaat geen van beide partijen ervan alles in het werk te stellen om de kloof te overbruggen. In dat proces is echter duidelijk dat degenen die dagelijks met de politieke kant van de sport te maken hebben, over veel verfijndere instrumenten beschikken dan degenen van wie de primaire focus simpelweg is om sneller te rijden dan hun rivalen.

Ultimatums, zoals dat op Sepang werd gesteld, horen geen plaats te hebben in een omgeving waarin, althans in theorie, iedereen die betrokken is naar hetzelfde doel toewerkt. En als de zaken dat punt bereikten, advocaten en al, kwam dat grotendeels door het gebrek aan empathie en bereidheid om te bemiddelen dat tijdens die vergaderingen werd getoond, waar de spanningen tot bijna onvoorstelbare hoogten opliepen. Coureurs dreigen met sportieve sancties is een rode lijn die nooit benaderd mag worden als de gezondheid van het kampioenschap op lange termijn beschermd moet worden.

Tegen die achtergrond moeten de uitspraken die MotoGP-adjunct-directeur Carlos Ezpeleta zondag op Losail tegenover Motorsport.com deed, worden opgevat als een sprankje hoop, een teken dat nog niet alles verloren is.

"Het is waar dat wij meer blootgesteld zijn geweest dan andere sporten die deze regio ook hebben bezocht, en dat kwam door al het lawaai rond de situatie", zei Ezpeleta. "Dat is iets wat we in de toekomst beter moeten managen. We moeten waarschijnlijk effectiever samenwerken met de teams en de coureurs. Je leert van alles, en we zullen proberen het in de toekomst beter te doen."

De beslissing van Yamaha om zijn medewerkers te beletten naar Qatar te reizen, op basis van een clausule in hun arbeidscontracten, verdient afzonderlijke beschouwing. Hoewel die bepaling uiteraard volledig legitiem is, is het moeilijk te geloven dat er geen minder schadelijke manier was om met de situatie om te gaan dan op zondagavond om zes uur na de Grand Prix van Maleisië een verklaring uit te brengen, wat een onmiddellijke reactie en veroordeling van MGPSEG uitlokte.

Riders' parade

Photo by: Qian Jun / MB Media / Getty Images

De tekortkomingen aan de kant van de organisatoren zijn blootgelegd. Maar ook de coureurs hebben huiswerk te doen. Natuurlijk proberen zij elke hefboom die zij hebben in hun voordeel te gebruiken, al zijn er momenten waarop de beperkingen van hun positie pijnlijk duidelijk worden. In bepaalde debatten is hun rol beperkt tot precies wat hen definieert: zij zijn coureurs. Deze keer traden zij echter naar voren om een kwestie van veel grotere complexiteit aan te pakken.

Hoewel hun zorgen over de wijsheid van racen op Losail begrijpelijk en volledig legitiem waren, liet hun kwetsbaarheid – niet alleen ten opzichte van de leiding van het kampioenschap, maar ook tegenover hun eigen teams – hen in het nauw gedreven en grotendeels tot zwijgen gebracht achter. Ze waren zich er waarschijnlijk van bewust hoe ingewikkeld de situatie was waarin ze verzeild waren geraakt, en van de mogelijke repercussies waarmee ze te maken konden krijgen. In dat opzicht is het gebrek aan eenheid onder hen alarmerend.

Het is moeilijk een geschikter moment voor te stellen waarop de coureurs zich eindelijk organiseren in een vereniging die hun collectieve belangen kan vertegenwoordigen. Toch bleven de verdeeldheden niet beperkt tot de coureurs zelf. Ze waren ook zichtbaar in hun relaties met hun eigen teams, en duidelijk te zien voor iedereen die bereid was nauwkeurig genoeg te kijken.

Met nog slechts twee weken te gaan voordat de Formule 1 in Qatar arriveert, is het bijna ondenkbaar dat vergelijkbare meningsverschillen naar die paddock zouden overslaan. De Formule 1 is een omgeving waarin iedereen precies weet wat er op het spel staat, en waar dreigementen niet openlijk worden geuit, maar met een glimlach en een kop koffie in de hand worden overgebracht.

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