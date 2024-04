In 2022 tekende MotorLand Aragón nog een nieuwe overeenkomst met de MotoGP. Daarin werd afgesproken dat het circuit nabij Alcañiz tussen 2022 en 2026 drie keer een Grand Prix zou organiseren. Doordat de GP van Aragón in 2022 nog werd verreden en in 2023 ontbrak op de kalender, zou het evenement tussen 2024 en 2026 nog twee keer plaatsvinden. Na gesprekken tussen rechtenhouder Dorna Sports en circuitvoorzitter Manuel Blasco, die eveneens minister van milieu en toerisme is in Aragón, werd overeenstemming bereikt om de deal aan te passen. Daardoor staat de GP van Aragón in 2024, 2025 en 2026 op de MotoGP-kalender.

De toevoeging van de extra race aan het contract van MotorLand Aragón is het resultaat van de vastberadenheid van het regionale bestuur om het circuit van nieuw leven in te blazen en te promoten. Wel betekent de nieuwe deal dat het regiobestuur acht miljoen euro extra moet overmaken naar Dorna, wat gelijk staat aan het bedrag dat de rechtenhouder aan ieder circuit vraagt om een MotoGP-weekend te mogen organiseren. Dat zijn kosten die Aragón wel wil maken, doordat de economische impact van het raceweekend veel groter is dan de acht miljoen euro. Uit onderzoek van het Aragón Institute of Development draagt de GP van Aragón tijdens iedere editie namelijk zo'n 47 miljoen euro bij aan de economie van de regio.

MotorLand Aragón werd in september 2009 geopend en een jaar later bracht de MotoGP voor het eerst een bezoek aan het circuit. Destijds was de GP van Aragón de vervanger van de afgelaste Hongaarse GP op de nooit voltooide Balatonring. In 2011 kreeg de omloop een permanente plek op de MotoGP-kalender, die het tot en met 2021 behield. Ook in 2022 werd er dus nog geracet nabij Alcañiz, waarna het circuit in 2023 dus ontbrak. Enea Bastianini is tot op heden de laatste MotoGP-winnaar op MotorLand Aragón, hij rekende in 2022 nipt af met Francesco Bagnaia. Recordhouder qua overwinningen is Marc Márquez, die in 2011 won in de Moto2 en vervolgens in 2013 en tussen 2016 en 2019 zegevierde in de MotoGP.

De MotoGP GP van Aragón wordt dit jaar verreden tussen 30 augustus en 1 september.