In de racerij is door de coronapandemie momenteel sprake van een precair economisch klimaat waar alles draait om het inperken van de kosten. De Formule 1 sprong hier handig op in door het motorreglement vanaf het seizoen 2022 te bevriezen. Zo worden de schier eindeloze uitgaven aan motorontwikkeling aan banden gelegd. In de MotoGP, waar de torenhoge kosten eveneens problematische vormen beginnen aan te nemen, is het een heel ander verhaal. Geen van de fabrikanten ziet heil in dergelijke maatregelen.

De motorbevriezing in de F1

In de Formule 1 zorgde het aangekondigde afscheid van motorleverancier Honda voor een stroomversnelling. F1-eigenaar Liberty Media en de FIA hadden een extra troef in handen om stevige kostenbesparende maatregelen door te voeren. Red Bull Racing liet weten bereid te zijn de Honda-motoren zelf te gaan runnen, maar enkel als het reglement bevroren zou worden. Het gestelde ultimatum van de formatie uit Milton Keynes voerde de druk verder op. Uiteindelijk gingen alle teams ermee akkoord dat de motoren vanaf 2022 niet langer doorontwikkeld mogen worden.

Bij de start van het Formule 1-seizoen 2021 werden de puntjes op de i gezet. De FIA keurde de nieuwe motorenreglementen voor de jaren 2022 tot en 2024 goed. Niet veel later richtte Red Bull de gloednieuwe Powertrain-divisie op. De agressieve zoektocht naar nieuw personeel heeft inmiddels al geleid tot diverse overstappers van rivaal Mercedes.

MotoGP vaart eigen koers

In de MotoGP zou een ingrijpende beslissing als een motorische bevriezing goedgekeurd moeten worden door de Motorcycle Sport Manufacturers Association (MSMA) en vervolgens geratificeerd door de Grand Prix Commission. Daarin zijn vertegenwoordigers van de promotor Dorna en het overkoepelend orgaan FIM gezeteld.

Ondanks de moeilijke economische situatie waarin de fabrikanten verkeren, is er niemand die het onderwerp ook maar ter tafel durft te brengen. Sterker nog: tijdens een recente bijeenkomst van de Grand Prix Commission werd officieel bekendgemaakt - en zonder verdere voorwaarden - dat de huidige motorbevriezing die aan het einde van dit jaar afloopt niet wordt verlengd.

“Dat voorstel heeft op geen enkel moment op tafel gelegen bij de MSMA”, zei een van de vaste aanwezigen van de vergadering, die anoniem wilde blijven, in gesprek met onze collega’s van Motorsport.com Spanje. “Het is algemeen bekend dat sommige fabrikanten dit plan nooit zouden accepteren en een dergelijke beslissing zou unaniem door het bestuur genomen moeten worden.” Het moge duidelijk zijn dat de fabrikanten met de minste drang om akkoord te gaan met een hypothetische motorbevriezing de merken zijn met de meeste macht. Suzuki is een gigantische organisatie, al zijn de middelen die zij steken in het MotoGP-project niet te vergelijken met bijvoorbeeld Honda.

"Formule 1 draait om duurzaamheid"

Voormalig teammanager Davide Brivio, die in de winter de overstap maakte van Suzuki naar een rol als racing director bij het Alpine F1 Team, kan de voornaamste verschillen tussen de twee topkampioenschappen benoemen: “In de Formule 1 draait alles momenteel om duurzaamheid”, legt hij uit aan Motorsport.com. “Er worden beslissingen genomen in algemeen belang en die worden door iedereen geaccepteerd. De teams hier krijgen geld direct van de promotor. Dat is een zeer belangrijk punt dat je niet mag vergeten. Kijk maar naar de hoeveelheid beperkingen in de Formule 1 die voor de grote teams lastig te accepteren waren maar in de afgelopen jaren toch zijn doorgevoerd. Zij realiseerden zich dat zonder een drastische kostenbesparing het onmogelijk is voor kleinere teams om te overleven.”

Stel dat de huidige zes fabrikanten in de MotoGP een dialoog zouden starten over een mogelijke bevriezing van het motorisch reglement. Dat kan pas per 2023 ingevoerd worden, aangezien Suzuki en Ducati al begonnen zijn aan de ontwikkeling van de nieuwe krachtbronnen voor volgend seizoen. “Dat zou niet fair zijn want het druist in tegen de bedoelingen van de regel zelf, aangezien de investeringen die reeds verricht zijn waardeloos zouden worden”, aldus de bron binnen de MSMA.

Eén manier om het in de toekomst toch in te voeren, is om motorische ontwikkeling eens per twee of drie jaar toe te staan. Een kleine verandering die grote impact op het budget kan hebben. Mocht het ooit tot een dergelijke afspraak komen, dan wordt zo’n verandering op technisch vlak gesteund. “Uiteraard, het is mogelijk als het mandaat vanuit de MSMA komt”, zegt MotoGP technisch directeur Danny Aldridge. “Aan onze kant is er geen probleem. Sterker nog: het kan gemakkelijk want we hebben dat al eerder gedaan.”