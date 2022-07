MotoGP-zomerrapport: Marquez tot Dovizioso, Morbidelli en Gardner

Op het moment dat we dachten hoeveel tijd Maverick Viñales nog zou krijgen om zijn aanpassing op de Aprilia RS-GP te voltooien, werd een doorbraak bereikt. De Spanjaard predikte al het hele seizoen geduld, geduld en nog eens geduld. Maar er kwamen toprijders op de markt en met het grillige karakter van Viñales was het überhaupt nog maar de vraag of hij tot een doorbraak zou komen. Die doorbraak zat er een tijdje aan te komen, maar kwam pas echt in Assen. Aprilia had zich op dat moment al twee jaar langer gecommitteerd aan Viñales. Na het eerste podium op het TT Circuit is het de vraag of Viñales op het niveau van zijn teamgenoot Aleix Espargaro kan komen. Daarvoor zal hij in ieder geval zijn kwalificaties moeten verbeteren.

Bekijk hier het eerste deel: MotoGP-zomerrapport: Van Quartararo en Espargaro tot Rins en Mir

De miserie bij Honda treft ook Marc Marquez. De Spanjaard is nog altijd niet fit, maar de onvoorspelbare machine speelde hem dit seizoen al parten. Hij werd in Indonesië van zijn machine geworpen in de warm-up waardoor hij weer last kreeg van diplopie, een aandoening aan zijn ogen. Het duurde enkele weken voordat Marquez terugkeerde. Na zijn terugkeer eindigde hij telkens in de top-tien, maar na de Grand Prix van Italië zat het er voorlopig op. Na een vierde operatie aan zijn bovenarm moet de veelvoudig kampioen weer een normaal leven krijgen. Ook was de operatie bedoeld om hem te helpen met zijn positie op de motor. Of we ooit de oude Marquez weer terug gaan zien? Het is een vraag die voorlopig onbeantwoord blijft. Op basis van de paar races die Marquez reed met de gemankeerde Honda krijgt hij echter een ruime voldoende.

Marco Bezzecchi geeft zichzelf een 6,5 voor de eerste seizoenshelft, maar daarmee doet de coureur zichzelf toch wel iets tekort. Zeker na de sterke prestaties van de Italiaan in de afgelopen races. In de TT van Assen eindigde hij op de tweede plek en hield hij koploper Francesco Bagnaia vrijwel de hele race onder druk. Het was een sterk staaltje van Bezzecchi, die eerder in Mugello ook al een keurige vijfde plek binnenhaalde. Voor de VR46-man komt de strijd om het tweede fabriekszitje naast Bagnaia iets te vroeg, maar ook Bezzecchi kan in de toekomst een bepalende man worden voor Ducati.

Luca Marini staat in de MotoGP-paddock inmiddels bekend als een coureur die de technische aspecten van het racen in deze klasse heel goed kan uitleggen. Hij kon daardoor ook heel goed uitleggen waarom zijn prestaties aan het begin van dit seizoen niet helemaal naar wens waren. De ommekeer kwam tijdens de test in Jerez en daarna kwamen ook de prestaties. In vier van de vijf laatste races voor de zomerstop eindigde Marini in de top-tien, één keer stond hij ook nog in de top-vijf.

Honda verkeert in diepe crisis en de rijders hebben daar logischerwijs last van. Takaaki Nakagami misschien nog wel het meest. Honda vestigt al jaren de hoop op de Japanner, maar in zijn vijfde MotoGP-seizoen is hij er nog niet in geslaagd om een podium te pakken. En nu de coureur voor zijn plek bij LCR Honda moet vechten - de Japanse tak van Honda heeft haar hoop gevestigd op Moto2-rijder Ai Ogura - staat hij onder hoogspanning. Hij maakte daarop fouten met crashes in Mugello en Barcelona. Bij die laatste blesseerde hij zichzelf heel behoorlijk aan zijn schouder en dat kan hij niet gebruiken. Nakagami koerst af op een dikke onvoldoende in waarschijnlijk zijn laatste MotoGP-seizoen.

Pol Espargaro was in het voorseizoen dolblij met de nieuwe RC213V. Na goede wintertesten scoorde hij in Qatar meteen een podium. Daarna ging het rap bergafwaarts. Hij scoorde in de elf wedstrijden tot de zomerstop nog maar één top-tien. Zoals gezegd gaat het bij Honda slecht, maar Espargaro is er de afgelopen maanden ook niet in geslaagd om het beste van de situatie te maken. Waar de geblesseerde Marc Marquez in sommige situaties nog mee kon doen om flink wat punten, is Espargaro het helemaal kwijtgeraakt. De situatie is uitzichtloos en Espargaro is onderweg naar de uitgang. Of hij er nog in slaagt een voldoende te halen in zijn tweede Honda-jaar? Dat is nog maar zeer de vraag.

De derde Honda-rijder op rij is Alex Marquez. Hij vertrekt aan het eind van dit seizoen bij het merk waar hij zijn MotoGP-carrière begon en dat is misschien maar goed ook. Marquez zat bij LCR Honda gevangen in een moeilijke situatie. De tweevoudig wereldkampioen is een klasse coureur, maar hij heeft dat de afgelopen twee jaar zelden kunnen tonen. Dit seizoen eindigde hij één keer op de tiende plek, zijn beste resultaat tot nu toe. Marquez gaat zijn loopbaan vervolgen bij Gresini Ducati en wellicht gaat dat de bevrijding zijn. Want zoals het nu gaat, is flink ondermaats voor de jongste van de Marquez-broers.

We luisteren al een half jaar naar mediasessies van Franco Morbidelli en telkens weer vragen we ons af waar we nu eigenlijk naar geluisterd hebben. Feit is dat Morbidelli geen schim is van de coureur die in 2020 nog tweede werd het in het wereldkampioenschap. Zijn fysieke problemen zijn verleden tijd en hij kan lang niet tippen aan de prestaties van Fabio Quartararo. Heeft Yamaha gewed op de regerend wereldkampioen? Die vraag is eenvoudig te beantwoorden, maar het blijft raadselachtig waarom Morbidelli er maar niet aan te pas komt. De Italiaan scoorde dit seizoen pas één keer een top-tien. Sindsdien heeft hij te weinig laten zien om zeker te zijn van zijn plek in 2023, ondanks dat hij een doorlopend contract heeft. Morbidelli heeft een heel belangrijk half jaar voor de boeg.

Tot zijn onverwachte pole-position in Mugello had Fabio di Giannantonio nog niet bijster veel laten zien. De Gresini Ducati-coureur bewees daar echter wel dat hij de Ducati GP21 zo langzamerhand onder de knie heeft. Ook op de Sachsenring en in Barcelona eindigde hij op de vijfde plek in de kwalificatie. In de races liggen er nog wat verbeterpunten voor de Italiaan, maar daar kan hij zich de rest van het seizoen op focussen. De coureur heeft al een contract voor volgend seizoen en dat geeft rust om verder te werken aan zijn ontwikkeling. Tot nu toe scoort hij een ruime voldoende, maar kan het een 'uitmuntend' worden aan het eind van dit jaar?

Darryn Binder haalde in de eerste helft van dit seizoen tien WK-punten. Meer dan de helft scoorde hij in zijn tweede MotoGP-race in Indonesië. Daar was hij in de regen behoorlijk snel. De Zuid-Afrikaan debuteerde in de MotoGP met een zeer twijfelachtige reputatie. Denk aan het kegelspel in de Moto3-race op Portimao, eind vorig jaar. Binder heeft die donkere kant in de MotoGP echter voor zich gehouden. Hij is wel een paar keer gevallen, maar presteert voorlopig naar behoren. Want eerlijk gezegd: de verwachtingen waren niet bepaald hoog toen Binder zijn zitje veiligstelde. De 24-jarige heeft in ieder geval de honger om er dit seizoen iets van te maken, ook omdat hij weet dat er volgend seizoen minder zitjes dan coureurs zijn. Hij maakt er wat dat betreft meer van dan zijn teamgenoot, goed voor een voldoende.

De Yamaha M1 is dit seizoen alleen geschikt voor de huidige klassementsleider, maar zelfs zonder een goede machine is het heilige vuur bij Andrea Dovizioso wel verdwenen. De Italiaan is bezig aan zijn laatste maanden als MotoGP-coureur en dit jaar is hij meer een kampleider geweest voor de rookies. In alle eerlijkheid heeft Dovizioso zich niet boven de nieuwelingen kunnen plaatsen en dat is toch opmerkelijk voor een rijder die tot enkele jaren geleden meedeed om wereldtitels. Het veranderen van zijn stijl naar de Yamaha is niet gelukt en het plezier is weg. Maakt Dovizioso het seizoen af? Het lijkt er voorlopig wel op, maar het wordt een jaar waar de glans ver te zoeken is. Een dikke onvoldoende is dan ook op zijn plaats.

Remy Gardner stond vorig jaar op de top van de Olympus toen hij wereldkampioen werd in de Moto2-klasse, dit jaar is een reality check geweest voor de Australiër. De KTM RC16 is een moeilijke machine voor rookies en ook voor Gardner, die in theorie toch uit de voeten moest kunnen op de zwaardere machine. Net als teamgenoot Raul Fernandez heeft hij uitvallers vooraan nodig om punten te scoren, maar in de laatste races voor de zomerstop heeft hij aardig wat progressie geboekt om met vertrouwen de tweede helft van het seizoen in te kunnen gaan. Gardner is nog niet zeker waar zijn toekomst ligt, KTM wil naar verluidt Pol Espargaro terughalen om volgend seizoen een impuls te geven aan de ontwikkeling van de RC16. Het zou simpelweg niet eerlijk zijn om Gardner na één seizoen af te schepen, maar KTM heeft in het verleden gekkere fratsen uitgehaald.

Raul Fernandez – 6/10

Van de vaste MotoGP-rijders is Raul Fernandez de hekkensluiter in het kampioenschap. De Spanjaard kende een valse start bij KTM, in eerste instantie omdat hij er eigenlijk helemaal niet wilde rijden in de MotoGP. De coureur had contact met Yamaha, maar werd ineens aangekondigd door de Oostenrijkse formatie. De eerste seizoenshelft was niet eenvoudig voor Fernandez. Hij crashte in de kwalificatie op Portimao en liep daarbij een handblessure op. Daardoor moest hij de race in Jerez laten schieten, pas in Le Mans stond hij weer aan het vertrek. De KTM RC16 is dit seizoen moeilijk te rijden, getuige de prestaties van de fabriekscoureurs. Fernandez heeft de laatste weken voor de zomerstop toch wel wat progressie geboekt waarmee er een goede basis ligt voor de tweede helft van het seizoen. Of een top-tien resultaat erin zit? Dat is de vraag, net als waar de eigenlijke toekomst van de coureur in 2023 ligt. Naar verluidt wil RNF Aprilia hem nog altijd oppikken. Wordt vervolgd.