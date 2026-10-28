MotoGP GP van Australië

MotoGP zoekt compromis met coureurs over Grand Prix van Qatar

De MotoGP-coureurs kwamen woensdag opnieuw bijeen op Sepang, in de hoop Maleisië te verlaten met een reeks schriftelijke garanties die hen in staat zouden stellen ermee in te stemmen deel te nemen aan de Grand Prix van Qatar van volgende week.

Oriol Puigdemont

Gepubliceerd: 28 okt 2026, 16:37

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Race start

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Na maanden van onzekerheid en enkele weken van oplopende spanning wordt verwacht dat de patstelling tussen het grootste deel van de MotoGP-grid en de promotor van het kampioenschap over de Grand Prix van Qatar binnen de komende 48 uur wordt opgelost.

Idealiter kan al op donderdag een akkoord worden bereikt, zodra Carlos Ezpeleta, deputy managing director van MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), het bedrijf dat de commerciële rechten van het kampioenschap bezit, terugkeert uit Doha. Ezpeleta woonde woensdag een conferentie bij in de Qatarese hoofdstad, wat hem de kans gaf om de laatste ontwikkelingen in het land uit de eerste hand te beoordelen.

Het aanhoudende conflict tussen de VS-Israël en Iran had de MotoGP al gedwongen om de race, die oorspronkelijk voor half april gepland stond, uit te stellen tot 8 november, komend weekend.

Hoewel de vijandelijkheden in het Midden-Oosten zijn afgenomen vergeleken met de beginfase van het conflict, is de situatie nog lang niet normaal. Dat bracht een aanzienlijk aantal coureurs aanvankelijk ertoe zich te verzetten tegen reizen naar Qatar.

Zoals Motorsport.com afgelopen weekend vanuit Phillip Island meldde, kwamen de coureurs overeen om MGPSEG om een reeks schriftelijke garanties te vragen over hun veiligheid en die van de hele paddock.

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Het document dat momenteel wordt besproken, bevat bepalingen voor een specifiek evacuatieplan, verzekeringspolissen die de kosten dekken die voortvloeien uit een mogelijke sluiting van het Qatarese luchtruim, en dekking voor repatriëring in het geval van een extreem scenario.

Motorsport.com heeft begrepen dat de coureurs woensdag opnieuw bijeenkwamen in de kantoren van het circuit van Sepang, ditmaal ook met een aanzienlijk aantal teammanagers aanwezig.

Photo by: Paul Crock / AFP via Getty Images

Naar verluidt was de vergadering constructief en verliep die in een hartelijke sfeer, al werd er geen definitief akkoord bereikt en wachten alle partijen op de terugkeer van Ezpeleta.

Het belangrijkste struikelblok betreft wie uiteindelijk verantwoordelijk moet zijn voor het bieden van de gevraagde garanties. Hoewel de coureurs willen dat MGPSEG die verantwoordelijkheid op zich neemt, stelt de promotor dat dit niet haalbaar is.

De omstandigheden zijn bijzonder complex. Aan de ene kant houdt Qatar vol dat het evenement kan doorgaan zonder de veiligheid van degenen die naar het land reizen in gevaar te brengen. Aan de andere kant raden de regeringen van de meeste landen die in de MotoGP-paddock vertegenwoordigd zijn reizen naar Qatar af, tenzij dat strikt noodzakelijk is.

Een reisadvies is echter niet hetzelfde als een regelrecht verbod, wat betekent dat het geen grond voor overmacht vormt waarmee MotoGP het contract met Qatar zonder financiële gevolgen zou kunnen beëindigen.

Ook moet worden herinnerd dat Qatar een van de langstbetrokken en belangrijkste partners van het kampioenschap is.

Ongeacht hoe het geschil uiteindelijk wordt opgelost, lijkt duidelijk dat de verhoudingen tussen MGPSEG en de coureurs momenteel gespannen zijn.

De promotor van het kampioenschap vindt dat zijn boegbeelden een grotere mate van betrokkenheid moeten tonen, terwijl de coureurs het gevoel hebben dat er steeds hogere eisen aan hen worden gesteld, samen met een grotere blootstelling aan risico.

Daartussenin zitten de teams, die als bemiddelaars optreden en contractueel aan beide kanten gebonden zijn: aan de ene kant aan hun coureurs en aan de andere kant aan de promotor van het kampioenschap.

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- Het Motorsport.com-team

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