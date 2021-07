MotoGP zet weer een streep door GP van Thailand

Thaise media schreven eerder deze week al dat de lokale autoriteiten de stekker uit de Grand Prix getrokken zouden hebben. De minister van sport en toerisme liet weten dat plannen om het land weer open te stellen voor buitenlanders niet doorgaan. Dat heeft alles te maken met het oprukkende coronavirus. Dat de MotoGP – een van de grote publieksevenementen in Thailand – niet door kan gaan is derhalve een flinke klap voor de regio. In 2019 kwamen er zo’n 226.000 bezoekers af op het evenement.

Het is al voor de derde keer dat de Thaise GP niet door kan gaan. De wedstrijd werd in 2019 in de slotfase van het seizoen georganiseerd, maar stond voor 2020 juist in het voorjaar gepland. Dat kon door COVID-19 niet doorgaan. Verplaatsing naar de tweede helft van het seizoen werd overwogen, maar dit kwam uiteindelijk niet van de grond. Voor dit jaar kreeg Thailand weer een plek in de tweede helft van het seizoen, maar ook dat blijkt niet haalbaar.

Eerder werd de Australische Grand Prix ook al van de kalender geschrapt. De GP van Maleisië werd daardoor een week naar voren gehaald zodat deze back-to-back gehouden kon worden met Thailand. Nu ook dat niet doorgaat, beraadt men zich op een alternatief plan. Mogelijk worden twee races gehouden in Maleisië, maar de situatie in dat land is ook nog altijd niet stabiel. Mocht de MotoGP als alternatief uitwijken naar Europa, lijkt het aannemelijk dat er weer een wedstrijd verreden wordt op het circuit van Portimao. Begin dit jaar organiseerde het Algarve International Circuit ook al een MotoGP-race.