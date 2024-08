De laatste keer dat de MotoGP naar Brno afreisde was in 2020. Daarvoor was de race vanaf 1987 elk jaar op de kalender te vinden, met uitzondering van 1992. Van de huidige MotoGP-grid zijn er maar twee coureurs die een keer in de hoogste motorsportklasse op Brno wisten te winnen. Dat zijn Marc Márquez en Brad Binder. Het circuit heeft nu een contract getekend om - als het aan de gestelde voorwaarden kan blijven voldoen - een race tot en met 2029 te organiseren. De verwachting is dat komende editie in augustus afgewerkt gaat worden, een officiële bevestiging wordt later verwacht.

De Tsjechische premier Petr Fila is enorm in zijn nopjes met de terugkeer van het evenement in zijn land. "De motorracetraditie op het Brno Masaryk gaat al terug naar 1950. MotoGP is een prestigieus evenement en het brengt tienduizenden fans naar Tsjechië, en in het bijzondere Zuid-Moravië. Veel van deze bezoekers komen uit het buitenland. Ik ben heel blij dat we de traditie kunnen voortzetten en voor het eerst in vijf jaar de MotoGP weer mogen verwelkomen", aldus de politicus.

Vanuit Dorna - de organisator van het kampioenschap - komen ook tevreden geluiden over de terugkeer van Brno, het circuit dat bij veel motorcoureurs geliefd is. "Het circuit heeft een klassiek, maar fantastische lay-out. Hier zijn al een groot aantal memorabele momenten geweest in de lange MotoGP-geschiedenis. We vinden het geweldig om op dit moment weer terug te keren en dit keer met de sprintrace. Het zorgt ervoor dat de lokale fans dichter bij hun helden kunnen komen dan voorheen", vertelt Dorna-baas Carmelo Ezpeleta. "We hebben hier volgepakte heuvels gezien en het was een aantal jaar de best bezochte race van het kampioenschap. We zijn heel blij om de MotoGP weer terug te brengen naar de Tsjechische fans."

Kalender nog in het ongewisse

Zoals gezegd is de datum voor de GP van Tsjechië nog niet bekend, maar dat geldt voor meerdere races. Alleen de openingsrace in Buriram ligt al vast. Die staat op 2 maart op het programma. Het enige wat naast de seizoensopener zo goed als zeker is, is dat de GP op Silverstone in het laatste weekend van mei op de agenda staat.