MotoGP zet eerste stap in volgen van voorbeeld F1-boordradio's

Tijdens een door MotoGP-eigenaar Dorna belegde bijeenkomst kregen de teams afgelopen donderdag de bevestiging dat in de eerste fase, in 2025, eenzijdige communicatie tussen de wedstrijdleiding en de rijders zal worden geïntroduceerd met vooraf opgenomen berichten. Dit zullen korte en bondige berichten zijn, altijd gericht op het verbeteren van de veiligheid. In 2026 volgt dan de tweede fase. Dan zal dit systeem van beide kanten werken. Kortom, dan kunnen de rijders ook contact zoeken met de wedstrijdleiding. De derde en laatste stap, waar nog geen concrete datum voor is, is misschien wel het belangrijkste: dan kunnen de coureurs communiceren met het team aan de pitmuur. Daarmee zou de MotoGP het voorbeeld van F1 opvolgen, dat al sinds 2004 werkt met het uitzenden van de radiogesprekken tussen teams en coureurs.

Dorna en haar televisieteam, een van de meest professionele, voorbereide en bekroonde van alle sporten ter wereld, werken al jaren aan het systeem. In 2022, tijdens een test in Jerez, monteerden sommige rijders een headset op hun helm om berichten van de wedstrijdleiding te ontvangen, voornamelijk gericht op het verbeteren van de veiligheid. De test werd vorig jaar in Valencia herhaald. Nadat ze aan het systeem hadden gewerkt, zijn ze erin geslaagd om een oortje te ontwerpen dat niet in het oor van de rijder in de helm wordt geplaatst, maar in de oorlel, buiten het oor, en het geluid wordt overgebracht door trillingen. Dit maakt het minder opdringerig.

"Het kan heel interessant zijn voor de veiligheid, als er bijvoorbeeld een ongeluk gebeurt en er een rijder midden op de baan ligt, dan kan de wedstrijdleiding je meteen waarschuwen", legt Maverick Viñales uit. De Aprilia-rijder heeft maandag nog niet met het systeem getest. Die groep is beperkt gebleven tot Fabio Quartararo, Aleix Espargaro en Lorenzo Savadori. "Het is duidelijk dat tijden veranderen en dat dit soort dingen voor een betere show zorgen", gaf Maverick toe over de mogelijkheid dat de rijder en de pitmuur kunnen communiceren. “Mijn favoriete zin kan ik je nu al vertellen: 'Val me nu niet lastig!'", grapt de Aprilia-coureur.

Werken aan volume

Quartararo, die het systeem twee jaar geleden testte in Jerez en vorig jaar in Valencia, was opnieuw een van de uitverkoren rijders voor het nieuwe systeem. “Sergi (Sendra, Dorna's hoofd tv) werkt hier heel goed aan. Hij is er al lang mee bezig en ik denk dat het om veel redenen een geweldig idee is. We hebben nog een lange weg te gaan, want met het lawaai van de motor is het nog steeds moeilijk om goed te horen", legde de Yamaha-rijder maandag uit. "Mijn vriend en mijn crew chief zeiden dat ze niet tegen me moesten praten in sector 3, in de snelle sectie, maar het is een beetje raar om mensen te horen praten als je aan het rijden bent en als je niet ademt. We moeten ook werken aan het geluidsvolume, want in bepaalde zones kun je het niet goed horen, maar onder het remmen hoor je het een beetje beter."

"Tijdens de test in Valencia hebben we het ook gebruikt, ik denk dat het de derde keer is dat ik het gebruik. Ik denk dat het geweldig is om communicatie te hebben als er iets ernstigs gebeurt op de baan", stelt Quartararo. "Als er bijvoorbeeld olie op de baan ligt en niemand dat weet." Voor Quartararo kan het systeem helpen bij veiligheidskwesties, maar het zou bijvoorbeeld de fout van Jorge Martín om te vroeg te pitten niet hebben voorkomen.