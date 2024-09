MotoGP en World Superbike racen op nieuw Hongaars circuit in 2025

In het verleden hebben de MotoGP en het World Superbike wel eens een bezoek gebracht aan Hongarije, maar dat is inmiddels al enkele decennia geleden. In 2025 komt daar echter verandering in, zo hebben de kampioenschappen donderdag bevestigd. Het nieuwe Balaton Park Circuit wordt de plaats van handeling voor de evenementen van beide kampioenschappen. Het World Superbike brengt tussen 25 en 27 juli een bezoek aan het circuit aan het Balatonmeer, dat wel nog enkele extra faciliteiten krijgt voordat het zover is. De ronde van WorldSBK dient ook ter voorbereiding op de komst van de MotoGP, die tussen 22 en 24 augustus in Hongarije racet.

"We zijn heel blij aan te kunnen kondigen dat Balaton Park in 2025 op de kalender van de MotoGP en WorldSBK staat", zegt Carmelo Ezpeleta, de CEO van Dorna Sports, over de aankondiging. "Dit circuit ligt op een spectaculaire locatie en het is een geweldige bestemming voor de fans om de spannendste sport ter wereld in actie te zien komen. Er wordt al gewerkt om het circuit klaar te maken voor het historische debuut op de kalender, waarmee een nieuw hoofdstuk wordt toegevoegd aan de historie van Hongarije in de Grands Prix. We kijken er enorm naar uit om terug te keren in een belangrijke markt in Centraal-Europa."

Balaton Park Circuit werd in 2023 opgeleverd en stond eigenlijk al op de kalender van het World Superbike voor dit jaar. In juni werd deze ronde echter geschrapt wegens doorlopende werkzaamheden aan het circuit. Ook stond de omloop dit jaar als reserve op de MotoGP-kalender, maar ondanks enkele afgelastingen is het niet van een bezoek gekomen. Volgend jaar komen beide raceklassen wel naar het circuit, dat op zo'n 85 kilometer van de Hongaarse hoofdstad Boedapest ligt. In de aanloop naar beide evenementen wordt nog gewerkt aan de infrastructuur en de faciliteiten van Balaton Park Circuit.

Met de bevestiging van de Hongaarse Grand Prix op 24 augustus begint de MotoGP-kalender voor 2025 langzaam maar zeker vorm te krijgen. Zo is al duidelijk dat de laatste wintertest en de seizoensopener volgend jaar plaatsvinden in Thailand. De eerste race wordt op 2 maart verreden. De Franse Grand Prix in Le Mans is op 11 mei, twee weken later volgt de Britse Grand Prix in Silverstone. Ook Duitsland (13 juli) en Oostenrijk (17 augustus) hebben inmiddels al een datum gekregen. Het is nog niet bekend wanneer de MotoGP naar TT Circuit Assen komt, al ligt het in de lijn der verwachtingen dat dit – zoals gebruikelijk – in het laatste weekend van juni gebeurt.