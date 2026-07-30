MotoGP wil zich naast F1 presenteren tijdens GP van Verenigde Staten

De fantasie van veel autosportfans, namelijk om een Formule 1-Grand Prix en een MotoGP-Grand Prix op dezelfde locatie en tijdens hetzelfde evenement samen te brengen, kan dichter bij verwezenlijking zijn.

Zoals Motorsport.com heeft vernomen, werkt Liberty Media, houder van de exploitatierechten van beide kampioenschappen, aan de mogelijkheid dat MotoGP zijn prototypes de baan op stuurt voor een demonstratie die moet plaatsvinden tijdens de komende Grand Prix van de Verenigde Staten van de F1, gepland voor eind oktober.

Het idee is dat de motoren op enig moment tijdens het weekend enkele ronden over het circuit rijden, zodat het aanwezige publiek ermee vertrouwd kan raken. Het feit dat de race qua datum samenvalt met de Grand Prix van Australië van de MotoGP, de laatste editie die op Phillip Island moet worden verreden, zou betekenen dat de vaste rijders de prototypes niet zouden kunnen besturen, die de zogenoemde MotoGP-tentoonstellingsmotoren ‘MotoGP Show Bikes’ zouden zijn; dat wil zeggen wedstrijdversies van het lopende jaar of van voorgaande jaren.

Pilotos de MotoGP en Austin durante el pasado GP de los Estados Unidos Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Aanvankelijk werd de mogelijkheid overwogen dat het historische coureurs zouden zijn die aan elke renstal of elk merk verbonden zijn, al moeten deze details nog worden bepaald.

De verantwoordelijken voor de promotieafdeling van MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG) hebben al een dialoog geopend met de verschillende constructeurs om hun wensen over te brengen met betrekking tot die marketingactie die past binnen het plan voor de uitbreiding en penetratie van het MotoGP-wereldkampioenschap in de Verenigde Staten.

De teams steunen het initiatief

Op dit punt is ook niet duidelijk wie de kosten zal dragen voor het verzenden van de motoren en de mensen die nodig zijn om ze operationeel te krijgen.

Tot nu toe beschikten de meeste organisaties over sportmotoren die waren gedecoreerd in de stijl van hun MotoGP-machines en die zij naar promotionele evenementen stuurden. De nieuwe overeenkomst die met de promotor van het kampioenschap is gesloten, legt echter een reeks verplichtingen vast waaraan de deelnemers moeten voldoen. Daaronder valt het beschikken over werkende MotoGP-prototypes.

In afwachting van het moment waarop MotoGP SEG en de teams het eens worden over de kleine lettertjes, beschouwen beide partijen dit initiatief als zeer aantrekkelijk, vanwege het gezamenlijke belang om alles te doen wat mogelijk is om fans te winnen in de Verenigde Staten, een van de doelen die het kampioenschap zichzelf heeft gesteld.

In die zin zorgde de overname van Dorna, de historische promotor van de MotoGP, door Liberty Media ervoor dat velen begonnen te fantaseren over het idee om twee Grands Prix van de respectieve disciplines in hetzelfde weekend te laten samenvallen. Motorsport.com begrijpt dat het gesprek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden in de directiekamers, maar dat er op korte termijn niets concreets is.

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