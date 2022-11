Francesco Bagnaia kroonde zich eerder deze maand tot de eerste Ducati-wereldkampioen in vijftien jaar, bovendien werd hij de opvolger van Valentino Rossi als eerste Italiaanse MotoGP-kampioen in dertien jaar. Bagnaia werkte een ijzersterke tweede seizoenshelft af, waarin hij – ondanks vijf DNF’s over het hele jaar – maar liefst 91 punten achterstand goedmaakte. En dus rijst de vraag of Bagnaia komend seizoen met startnummer 1 rijdt. Sinds Casey Stoner in 2012 heeft geen enkele regerend kampioen het startnummer 1 gebezigd. De Australiër pakte het jaar daarvoor zijn tweede titel bij Honda. Ook in 2008 kwam Stoner met #1 in actie na zijn historische titel in dienst van Ducati. Verder hebben alleen Jorge Lorenzo (2011) en Nicky Hayden (2007) met dat startnummer gereden.

Bagnaia rijdt in de MotoGP met #63, maar vindt het een aanlokkelijk idee om volgend seizoen met #1 te rijden. “Ik ben blij dat ik zo’n probleem heb, maar ik moet er echt over nadenken. Het is waar dat niet veel mensen deze kans krijgen”, zegt Bagnaia. “Maar het kan ook veel druk opleveren. Ik heb het altijd fascinerend gevonden dat mensen met startnummer 1 rijden. We moeten het nog even bekijken. Het is een moeilijke keuze, maar ook iets anders. Ik hoop dat ik de komende jaren de kans krijg om te rijden op de manier zoals ik het wil, het voelde in die race waarin ik kampioen werd niet heel fijn.”

Bagnaia kon zijn startnummer uit Moto2 (#42) en Moto3 (#21) niet gebruiken toen hij overstapte naar de koningsklasse door Alex Rins, die in 2017 debuteerde, en Franco Morbidelli, die in 2018 zijn debuut maakte. De optelsom van die beide cijfers leverde hem startnummer 63 op.

De laatste rijder die zijn wereldtitel succesvol verdedigde met startnummer 1 was Mick Doohan, die in 1998 de laatste van zijn vijf 500cc-wereldtitels won.