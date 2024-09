Oliveira breekt pols en ontbreekt in MotoGP-races Indonesië en Japan

De eerste oefensessie van de MotoGP op Mandalika International Street Circuit verliep grotendeels probleemloos, op één crash na. Die kwam op naam van Miguel Oliveira. Hij maakte halverwege de sessie een vervelende highsider mee bij het uitkomen van de vierde bocht. De Portugees bleef aangeslagen op het asfalt zitten en werd uiteindelijk met een brancard van de baan gedragen, alvorens hij in het medisch centrum een check onderging. Na een doorverwijzing naar een lokaal ziekenhuis werd vastgesteld dat Oliveira zijn rechterpols heeft gebroken. Hij moet de rest van het weekend in Indonesië toekijken, zo heeft werkgever Trackhouse Racing bekendgemaakt.

"Miguel heeft een fractuur in zijn rechterpols opgelopen", meldt Trackhouse in een korte verklaring op sociale media. "Hij ondergaat een driedimensionele CT-scan in het ziekenhuis in Mataram om te beoordelen of een operatie nodig is. Zodra het kan, brengen we meer informatie naar buiten." Oliveira heeft zijn gebroken pols op een vervelend moment opgelopen, want de MotoGP is aanbeland in de drukste fase van het seizoen. Na de krachtmeting in Indonesië reist het circus meteen door naar Japan, waar volgend weekend al geracet wordt. Daar staat Oliveira in ieder geval aan de kant, want hij ondergaat in Portugal een operatie. "Miguel heeft een gecompliceerde breuk opgelopen en moet geopereerd worden. Hij reist naar Portugal voor de operatie", zegt MotoGP-arts Angel Charte.

Na de Japanse Grand Prix volgt een weekend rust, waarna er met Australië, Thailand en Maleisië nog een triple-header op het programma staat. Het is nog onduidelijk of Oliveira tijdens deze drie raceweekenden weer van de partij is op de Aprilia RS-GP.