Jorge Navarro crashte in de openingsfase van de Australische Moto2-race. Hij werd geschept door Simone Corsi. Navarro brak daarbij zijn bovenbeen, wat in potentie voor een levensbedreigende situatie had kunnen zorgen. De redding van de Spanjaard kwam echter heel langzaam op gang. Hij schreeuwde het uit van de pijn en zat twee volle ronden aan de rand van het circuit. Na afloop werd er vooral gediscussieerd over het feit dat de wedstrijdleiding de race niet had stilgelegd.

In het openbaar is de organisatie niet meer op teruggekomen, maar in gesprek met het Duitse Speedweek laat sportief directeur Carlos Ezpeleta weten dat een rode vlag zeker op zijn plek was geweest. “De rijders hebben gelijk, de race had stilgelegd moeten worden met een rode vlag”, zegt Ezpeleta. Hij noemt verschillende factoren dat er uiteindelijk geen rode vlag gezwaaid werden. “We kregen in de Moto2-race het bericht van de marshals dat ze hem weg konden halen, hij was bij bewustzijn. Normaal kost zo’n procedure een halve tot anderhalve ronde. Maar Navarro zat op een plek waar normaal niet veel crashes zijn, er waren maar weinig marshals op die plek aanwezig. De reddingsactie duurde uiteindelijk meer dan twee ronden en dat is niet acceptabel.”

Matige opkomst

Deze uitleg kregen de MotoGP-rijders vrijdag voor de Grand Prix van Maleisië tijdens de reguliere meeting van de safety commission. Oud-wereldkampioen Marc Marquez had vooraf aangegeven vragen te willen stellen, maar hij had op vrijdagavond andere verplichtingen en ging voordien langs bij Ezpeleta. Slechts zeven rijders waren aanwezig bij die meeting en dat was ondermaats voor wat alom gezien werd als een belangrijke vergadering. “Ze hebben uitgelegd dat ze een fout gemaakt hebben, ik denk dat minder dan de helft van de MotoGP-rijders aanwezig was”, zegt oud-wereldkampioen Joan Mir. “Dat is niet de manier waarop het moet gebeuren. We pushen de organisaties om dit soort fouten niet te laten gebeuren, maar we hebben meer hulp nodig dan wat we nu zagen. Dit mag simpelweg niet gebeuren. Ze begrijpen dat ze niet goed gehandeld hebben in deze kwestie. We zullen proberen te voorkomen dat dit weer kan gebeuren.”

“Het is heel vreemd, ik begrijp het eigenlijk niet”, zegt Aleix Espargaro van Aprilia, een van de aanwezigen. “Het was een belangrijk moment om samen te komen, het is niet om iemand te beschuldigen, maar we proberen constructief te zijn en ze te helpen om dit kampioenschap te verbeteren. Ze geven ons de kans om naar de Safety Commission te gaan, maar als je er niet bent hoef je ook niet te klagen in de pers.”