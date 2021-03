Quartararo topt warm-up voor Grand Prix van Qatar

De omstandigheden van de zondagmiddag waren uniek voor de coureurs. Er stond een felle tegenwind op het rechte stuk en dat had ook op de andere delen van het Losail Circuit invloed op het rijden van de coureurs. Uit de rondetijden was derhalve niet veel af te leiden. Coureurs waren ruim twee seconden langzamer dan wat er gisteren tijdens de kwalificatie gereden werd.

Quartararo’s snelste tijd was een 1.55.147 en hij was daarmee iets meer dan een tiende rapper dan teamgenoot Maverick Viñales. Beide heren starten vanavond vanaf de eerste startrij in de race. Johann Zarco werd derde met een 1.55.333. Honda-coureurs Alex Marquez, Takaaki Nakagami en Pol Espargaro eindigden respectievelijk vierde, vijfde en zesde. Enea Bastianini werd zevende voor Stefan Bradl, de laatste Honda-coureur in de sessie.

Luca Marini werd negende, nipt voor landgenoot Franco Morbidelli. MotoGP-wereldkampioen Joan Mir werd elfde. Polesitter Francesco Bagnaia kwam er niet aan te pas in de warm-up, hij werd vijftiende op iets minder dan een seconde.

De MotoGP Grand Prix van Qatar begint zondagavond om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag warm-up MotoGP Grand Prix van Qatar