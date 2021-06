Quartararo snelste in VT3 GP van Duitsland, grote namen naar Q1

De warmte blijft dit weekend een factor op de Sachsenring. Zaterdag was het bij aanvang van de derde vrije training al 29 graden Celsius met een asfalttemperatuur die nog eens 10 graden hoger lag. Veel aanleiding voor een vroege aanval op de snelste tijd was er niet. Enkel Marc Marquez kwam aan het begin van de sessie met een zachte achterband in actie. Hij reed direct een 1.21.097 en stond daarmee aan kop. Ondanks dat Marquez door anderen bestempeld werd als de grote favoriet voor de wedstrijd, was de Spanjaard daar zelf nog niet van overtuigd.

De snelste tijd van Marquez sneuvelde al snel toen de zachte banden onder de motoren gesleuteld werden. Jack Miller opende het bal met een 1.20.526, Quartararo gaf antwoord en legde de lat nog iets hoger. De Fransman kwam tot 1.20.348. Daarmee was de eerste kwalificatierun voorbij. Ook Valentino Rossi verbeterde zich intussen, maar hij kwam niet verder dan de twaalfde stek. Ook de beide Suzuki-rijders stonden op dat moment nog buiten de top-tien.

Maverick Viñales had ook werk te doen, maar hij ging in het eerste vliegende rondje al bij het ingaan van de eerste bocht onderuit. Met de tiende plaats op dat moment was hij zeker niet veilig. Van Pol Espargaro zou de aanval niet komen. De Spanjaard ging in bocht 8 onderuit en eindigde zodoende voor de derde keer dit weekend in de grindbak.

Marquez was in de slotfase goed onderweg, hij was inmiddels weggezakt naar de negende plaats. Hij produceerde wel degelijk een beter rondje, maar die werd niet veel later geschrapt wegens het overschrijden van de track limits. Hij zakte zodoende naar de negende plaats. De andere rijders wisten echter geen verbetering meer te rijden. Jack Miller ging in de fout in de derde sector van een potentieel snelle ronde. Hij eindigde achter Quartararo op de tweede plaats. Johann Zarco kende een onopvallende vrijdag, maar deed het zaterdag beter met de derde tijd. Oliveira, de snelste man op vrijdag, verbeterde zich ook nog eens. Hij werd vierde voor Aleix Espargaro.

Jorge Martin was de verrassing in de derde vrije training. De Madrileen heeft zijn draai op de Ducati GP21 weer gevonden na de blessure die hem enkele races aan de kant hield. Martin werd zesde op anderhalve tiende van Quartararo. Takaaki Nakagami werd zevende voor Marquez en zijn jongere broer Alex Marquez. Voor de jongste Marquez was het de eerste keer dit seizoen dat hij Q2 rechtstreeks haalde.

Wereldkampioen Joan Mir moet daarom weer in Q1 aantreden, hij werd elfde voor Franco Morbidelli en Maverick Viñales. Alex Rins haalde het ook niet, hij werd veertiende voor Danilo Petrucci en Valentino Rossi. Luca Marini werd zeventiende voor Brad Binder en Pol Espargaro, de Honda-man eindigde op zeven tienden van Quartararo. Lorenzo Savadori, Enea Bastianini en Iker Lecuona waren de hekkensluiters in de derde training.

De vierde vrije training begint vanmiddag om 13.30 uur met aansluitend om 14.10 uur de kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Duitsland.

Uitslag derde vrije training MotoGP Grand Prix van Duitsland