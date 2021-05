In de Moto3-training voorafgaand aan de eerste vrije training voor de MotoGP-coureurs werden maar liefst zeventien crashes genoteerd en daar was een reden voor. Het was fris en nat op het Bugatti Circuit iets ten zuiden van Le Mans. Tegen de tijd dat de rijders in de MotoGP-klasse hun opwachting maakten op de baan was het droog, maar de donkere wolken bleven zich samenpakken boven het circuit. De regen bleef weg in het vervolg van de sessie en in de laatste tien minuten besloten enkele rijders zelfs op slicks naar buiten te gaan. De snelste tijd op dat moment was een 1.40.398 voor Johann Zarco.

Wie anders dan Jack Miller was de eerste die met slicks op de baan verscheen. Zijn eerste rondje was nog enigszins voorzichtig, maar toen de slicks op temperatuur waren perste de winnaar van de Spaanse GP er een 1.38.007 uit. Daarmee was hij meer dan twee seconden sneller dan Zarco. Alex Marquez ging ook op slicks naar buiten, maar hij crashte direct bij het insturen van bocht 3. Daarna begon het weer te druppelen en was de kans op een snelle run op slicks voorbij.

Toch werden er nog wat verbeteringen gereden, al kwam niemand aan de tijd van Miller. Hij hield aan het eind zo’n anderhalve seconde marge over. Johann Zarco klokte de tweede tijd voor Joan Mir. De wereldkampioen viel aan het begin van de sessie nog even stil toen zijn motor een foutmelding gaf. Dit had geen grote gevolgen voor de Suzuki-coureur. Pol Espargaro was iets rapper dan teamgenoot Marc Marquez, die iets eerder een outlap reed op slicks en daarna direct weer naar binnen kwam. Op de regenbanden kwam hij vervolgens tot de vijfde tijd. Lorenzo Savadori deed het heel aardig met de zesde tijd. Francesco Bagnaia werd zevende voor Miguel Oliveira en Alex Rins. Aleix Espargaro maakte de top-tien compleet.

De gok op slicks had goed uit kunnen pakken voor de jongste van de Marquez-broers, maar door de eerdergenoemde crash bleef hij op de elfde plaats steken. Ook Maverick Viñales kwam niet tot een snelle tijd, hij crashte al bij het uitkomen van de pits. Beiden bleven ongedeerd. Franco Morbidelli eindigde nipt voor teamgenoot Valentino Rossi, de 42-jarige coureur eindigde als veertiende. Takaaki Nakagami en Fabio Quartararo eindigden vijftiende en zestiende.

De tweede vrije training voor de MotoGP Grand Prix van Frankrijk begint vrijdagmiddag om 14.10 uur.

Uitslag eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Frankrijk