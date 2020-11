Zarco snelste op vrijdag van MotoGP Grand Prix van Portugal

Thuisrijder Miguel Oliveira ging vrijdagochtend in de eerste training aan de leiding met een lage 1.40'er. In de middagsessie waren de omstandigheden opnieuw behoorlijk goed en de verwachting was dan ook dat er flink wat winst te behalen was. Dat bleek ook daadwerkelijk zo te zijn. Dertien minuten voor het eind van de training was Maverick Viñales de eerste die een 1.39'er wist te produceren. Hij ging daarmee naar de eerste plaats, maar dat duurde niet lang.

In totaal kwamen vijftien rijders in de slotfase van de sessie aan een 1.39'er, Johann Zarco was van dat vijftiental de snelste. Hij noteerde een 1.39.417 in de slotminuten en dat was genoeg voor de snelste tijd. Hij was op dat moment een klap sneller dan de rest. Viñales wist zichzelf nog te verbeteren, hij schoof op naar de tweede plaats en klokte een 1.39.536 in de laatste minuten van de training.

Aleix Espargaro maakte opnieuw een uitstekende indruk, hij werd derde op een kwart seconde. Fabio Quartararo werd vierde, Brad Binder klokte de vijfde tijd voor MotoGP-wereldkampioen Joan Mir. Andrea Dovizioso werd zevende voor Pol Espargaro en Jack Miller. Franco Morbidelli, die dit weekend de tweede plaats in het kampioenschap veilig kan stellen, werd tiende.

Oliveira viel terug naar de dertiende plaats, hij kon zijn tijd niet genoeg verbeteren om aan te schuiven bij de beste tien rijders van de vrijdag. Ook Stefan Bradl (11e) viel net buiten de top-tien nadat hij aanvankelijk een sterke indruk maakte.

Crashes waren er in de tweede training voor Alex Rins (bocht 8), Takaaki Nakagami (bocht 4) en Valentino Rossi (bocht 4). Rossi kende geen beste dag op het circuit van Portimao. Hij eindigde op de 21ste plaats en was 1.8 seconden langzamer dan Zarco.

Zaterdagochtend gaat de actie op het Autodromo Internacional do Algarve verder met de derde training. Die sessie duurt dan weer 45 minuten en begint om 10.55 uur Nederlandse tijd.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Portugal - Vrije training 2

Uitslag volgt.