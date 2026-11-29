MotoGP GP van Valencia

MotoGP 'vreest' geen terugval na afscheid Marc Márquez

MotoGP-plaatsvervangend CEO Carlos Ezpeleta zei dat hij net zo "verrast" was als iedereen door de aankondiging van het afscheid van Marc Márquez, maar dat ze geen negatieve impact van zijn vertrek "vrezen"

Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 29 nov 2026, 11:08

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MotoGP's deputy-CEO Carlos Ezpeleta zegt dat hij net als iedereen 'verrast' was door het afscheid van Marc Márquez, maar hij verwacht niet dat zijn vertrek een negatieve impact heeft op het kampioenschap.

Ezpeleta belegde zondag op Circuit Ricardo Tormo, in aanloop naar de Grand Prix van Valencia, een mediabijeenkomst om verschillende onderwerpen te bespreken. Een daarvan was het naderende afscheid van Márquez uit de MotoGP.

De tienvoudig wereldkampioen zorgde vrijdag voor een donderslag bij heldere hemel toen hij bekendmaakte dat hij na dit weekend zijn helm aan de wilgen hangt, ondanks een tweejarig contract met Ducati.

Márquez had zijn besluit tot donderdagavond geheimgehouden voor Ducati, terwijl de MotoGP-leiding pas op de dag van de aankondiging werd ingelicht.

"Zonder twijfel was dit verrassend nieuws voor ons", gaf Ezpeleta toe. "Het was natuurlijk iets dat vroeg of laat zou gebeuren, maar je denkt altijd dat het nog wat langer zal duren.

"Het kampioenschap bestaat bijna 80 jaar en wij organiseren het de laatste 35 jaar. We hebben grote rijders zien vertrekken, en Marc kan worden gezien als de beste aller tijden.

"Dat gezegd hebbende: het kampioenschap gaat door. Marc zei dat zelf ook toen hij eraan herinnerde dat rijders hier 'slechts passanten' zijn. Alle rijders dragen bij en maken MotoGP elke dag groter. Ons doel, en wat wij moeten doen, is andere persoonlijkheden blijven creëren, zoals we dat altijd hebben gedaan."

Carlos Ezpeleta, Dorna Sports Deputy CEO

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez verlaat de MotoGP op een moment dat nieuwe eigenaar Liberty Media vol inzet op de promotie van het kampioenschap.

Toch vreest Ezpeleta niet dat het plotselinge vertrek van een figuur met de statuur van Márquez tot een forse daling van de belangstelling voor MotoGP leidt.

"Natuurlijk niet, we zijn totaal niet bang", zei hij. "We doen dit al vele jaren en in de loop der jaren zijn veel rijders gestopt. In sommige gebieden kan er een dip komen, waarna we weer doorgroeien. Dat is normaal, zoals in Italië gebeurde en de sport daarna bleef groeien", zei hij verwijzend naar het vertrek van Valentino Rossi na 2021.

"We hebben een visie voor de zeer lange termijn en we zijn nu niet bang dat de sport terugvalt omdat Marc er niet meer is. Dit zijn dingen voor de korte termijn, terwijl wij op de lange termijn blijven groeien.

"De laatste jaren hebben we, zowel in de programmering als op zondag, geprobeerd alle verhalen uit te leggen. Er staan op dit moment geweldige rijders op de grid. Volgend jaar komen daar nog vier wereldkampioenen bij. Ons doel is om al die verhalen te vertellen. Er zijn vijf of zes rookies, 18 rijders wisselen van team, er komen nieuwe motoren en twee nieuwe circuits. We zitten niet zonder verhalen.

"Het vertrek van Marc zal merkbaar zijn. Het zou heel vreemd zijn als dat niet zo was, maar we proberen die leegte te vullen met verhalen, zoals we dat in de hele geschiedenis van het kampioenschap hebben gedaan."

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