MotoGP-voorbereiding start zondag met traditionele Shakedown-test

De MotoGP Shakedown-test is traditiegetrouw het moment dat de rookies in de klasse kans krijgen om aan hun nieuwe motor en team te wennen. Wat betreft het aantal nieuwelingen is het in 2023 bijzonder overzichtelijk in de MotoGP. Alleen Moto2-wereldkampioen Augusto Fernandez debuteert op het hoogste niveau. Hij kwalificeert zich daarmee direct als de beste rookie van het seizoen, ongeacht de resultaten die hij dit seizoen haalt op de tot GasGas omgetoverde KTM RC16. Fernandez is bij de GasGas Tech3-formatie van Hervé Poncharal de nieuwe teamgenoot van Pol Espargaro, maar die laatste komt pas tijdens de officiële wintertest voor het eerst in actie.

Het startveld voor de driedaagse pré-test wordt verder compleet gemaakt door testrijders van de verschillende MotoGP-fabrikanten. Michele Pirro komt namens wereldkampioen Ducati in actie, hij draagt de werklast van de Italiaanse fabrikant grotendeels in zijn eentje voordat de vaste rijders volgend weekend in de baan komen. Bij Yamaha verdeelt men het testwerk over meerdere rijders: Cal Crutchlow is de blikvanger van het testteam, maar hij krijgt gezelschap van de Japanse testrijders Katsuyuki Nakasuga en Kohta Nozane. Beiden zijn al jaren betrokken bij de ontwikkeling van de Yamaha M1.

Honda hoopt in Sepang een grote verbetering te vinden ten opzichte van vorig jaar. Stefan Bradl reed vorige maand al even in Jerez. Daar debuteerde voormalig Suzuki-kopstuk Ken Kawauchi, de nieuwe technisch directeur van Honda, ook publiekelijk. Echt representatief was die test niet vanwege het koude weer, zo liet Bradl na afloop optekenen. Met de warme temperaturen die verwacht worden in Sepang, lijken de resultaten op het Maleisische circuit een stuk meer te vertellen over de stand van zaken bij Honda.

Bij Aprilia is het testwerk aangescherpt na de successen van 2022 en het verliezen van de concessies, Lorenzo Savadori is verantwoordelijk voor het werk van de fabriek uit Noale. KTM komt met testrijders Dani Pedrosa en Mika Kallio in actie. Ook de Duitse oud-coureur Jonas Folger is present namens de Oostenrijkers. Hij staat op de nominatie om dit jaar als reserverijder op te draven als een van de vaste coureurs wegvalt.

De MotoGP Shakedown-test op het Sepang International Circuit begint op zondag 5 februari en duurt drie dagen. Dagelijks is de baan open van 10.00 uur tot 18.00 uur lokale tijd, dat is 3.00 uur tot 11.00 uur in Nederland. Er is geen livetiming beschikbaar.

De officiële MotoGP-wintertest vindt vanaf vrijdag 10 februari plaats en duurt ook drie dagen. De eerste wedstrijd is in het weekend van 25-26 maart in Portugal.