Bagnaia topt vrijdag in Portugal, Marquez zesde in VT2

Donkere wolken boven het Algarve International Circuit zorgden er vrijdagmiddag aan het begin van de tweede training voor dat er veel animo was om in actie te komen. Aan het eind van de Moto3-training regende het kort, maar dat was te weinig om het circuit nat te maken voor aanvang van de MotoGP-training. Zo kregen de 22 rijders vroeg in de middag kans om hun afstelling voor het raceweekend te verfijnen, want de natte plekken op de baan waren verdwenen. Voor Takaaki Nakagami was de sessie vroeg voorbij. Aan het begin van zijn eerste vliegende ronde ging de Japanner voorover van de machine bij het remmen voor de eerste bocht. Nakagami werd in zijn val geraakt door de machine en gleed zo’n honderd meter verder. De machine raakte zwaar beschadigd terwijl Nakagami zelf zichtbaar pijn aan zijn pols had. De coureur is voor onderzoek naar het medisch centrum op het circuit overgebracht, maar daar werden geen breuken geconstateerd. Hij keerde tegen het eind van de training terug op de baan.

De andere coureurs reden direct sneller dan tijdens de eerste vrije training en ook de winnaar van vorig seizoen stak zijn neus voor het eerst aan het venster. Miguel Oliveira eindigde in de ochtend op de zeventiende plaats, maar kwam op zijn geliefde harde voorband tot een 1.41.038 waarmee hij zijn naam in de top-tien vestigde. Die tijd bleef uiteraard niet staan, maar tien minuten voor het einde stonden de zes verschillende merken ook daadwerkelijk bij de eerste zes in de ranglijst. Daarna werden de zachte banden van stal gehaald om plaatsing voor Q2 af te dwingen. Het eind van de tweede training werd zoals gewoonlijk weer een mini-kwalificatie.

Er werden een aantal snelle tijden gereden, maar Pecco Bagnaia was de rapste in de tweede vrije training. De Italiaan reed een 1.39.866 en dat was genoeg voor de snelste tijd. Bagnaia was bovendien de enige coureur die een 1.39’er wist te produceren. Fabio Quartararo deed het ook vrij aardig, hij werd tweede. Suzuki-coureur Joan Mir maakte een goede indruk. De wereldkampioen haalde dit seizoen nog geen enkele keer Q2, maar liet zien dat het toch wel goed zit met de kwalificatietrim van de Suzuki. De Spanjaard werd derde, nipt voor teamgenoot Alex Rins. Jack Miller werd vijfde terwijl Marc Marquez op de zesde plaats eindigde.

Marquez had moeite logischerwijs een beetje meer moeite om in kwalificatietrim competitief te zijn. Van de vier pogingen om een snelle rondetijd te rijden, mislukten er drie. In de laatste ronde liet Marquez echter zien dat hij nog altijd de klasse heeft die hij ook voor zijn crash regelmatig liet zien. Marquez wist het lastigste rempunt van het circuit goed af te werken, de eerste bocht kwam hij goed door. Daarna wist Marquez een sterk rondje af te werken en dat resulteerde in een 1.40.339. Het was goed voor de zesde plaats en een voorlopige plek in Q2.

Maverick Viñales werd zevende voor Johann Zarco. De WK-leider moest aan het eind van de sessie zijn motor stopzetten nadat er wat bodywork smeulde. Miguel Oliveira eindigde op de negende plaats. De Portugees klokte een 1.40.592. Takaaki Nakagami maakte zijn crash aan het begin van de sessie meer dan goed. De Japanner klokte een 1.40.611 in zijn laatste poging. Dat was goed voor de tiende plaats.

Uitslag tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Portugal