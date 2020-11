Miller aan kop in tweede vrije training voor GP van Europa

Na een vochtige eerste oefensessie op het Circuit Ricardo Tormo was het in de middag enigszins opgedroogd, al was de baan nog niet helemaal droog. Coureurs kwamen wel vanaf het begin van de sessie in actie op slicks en de rondetijden vlogen daarom in rap tempo naar beneden. Van het begin van de sessie naar de laatste minuten vonden de coureurs zo'n vijf seconden. Garrett Gerloff, de vervanger van Valentino Rossi, liet zich van zijn goede kant zien door lange tijd in de top-vijftien te bivakkeren. Uiteindelijk kwam hij er in de slotfase niet aan te pas, maar de Texaan heeft zijn naam in de MotoGP-paddock gevestigd. Zaterdag klimt Rossi naar verwachting weer in het zadel van de M1.

Voor aanvang van de kwalificatieruns in de laatste minuten ging Pol Espargaro aan de leiding. Hij had op dat moment een 1.32.952 staan. Jack Miller deed er nog eens wat vanaf in de laatste minuten. Met vier snelle sectoren stoomde de Australiër op naar de eerste plaats. Die positie zou niet meer in gevaar komen. Miller stond daarmee aan het eind van beide vrijdagse trainingen aan de leiding. In zijn kielzog vloog Aleix Espargaro naar de tweede plaats, hij was minder dan een tiende langzamer.

Franco Morbidelli was de beste van de Yamaha's op de derde plaats, Takaaki Nakagami werd vierde. De beide KTM-fabrieksrijders eindigden in de top-tien, Pol Espargaro op de vijfde plaats. Alex Rins werd zesde, Brad Binder eindigde als zevende. Andrea Dovizioso klokte de achtste tijd, Fabio Quartararo en Joan Mir maakten de top-tien compleet. Beide kampioenschapskandidaten waren acht tienden langzamer dan Miller.

Maverick Viñales moet zondag vanuit de pitstraat starten tijdens de Grand Prix van Europa, hij heeft een zesde motorblok in gebruik genomen. De Spanjaard start zondag vanaf de elfde plaats. Cal Crutchlow werd twaalfde voor Miguel Oliveira en Stefan Bradl. Francesco Bagnaia werd vijftiende voor Alex Marquez. Johann Zarco werd zeventiende voor Danilo Petrucci, die in de slotfase van de training viel en terug naar de pitbox rende. Daar aangekomen ontdekte hij dat de tweede machine niet klaarstond. Hij kon zodoende geen snelle run doen aan het eind van de sessie.

Nieuwkomer Gerloff eindigde uiteindelijk op de negentiende plaats met een achterstand van anderhalve seconde, Lorenzo Savadori werd voorlaatste op drie seconden van Miller. Tito Rabat was de hekkensluiter op 4.1 seconden.

Zaterdagochtend staat de derde training op het programma, aanvangstijd is 10.55 uur.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Europa - Vrije training 2