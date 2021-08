Martin grijpt eerste MotoGP-zege in Grand Prix van Stiermarken

Regen of geen regen? Het was de grote vraag voor aanvang van de Grosser Preis der Steiermark. Hoewel het na de warm-ups niet meer regende, dreigde het flink en waren de ogen gericht op de hemel en de verschillende regenradars. Sommige coureurs hielden rekening met een flag-to-flag, onder meer Marc Marquez speculeerde daarop met de keuze voor de zachtste achterband. Op de eerste rij voor de start stonden Jorge Martin, Francesco Bagnaia en WK-leider Fabio Quartararo.

Spectaculair begin, vuurzee in bocht 3

Bagnaia en Martin maakten een goede start, zij doken als eerste bocht 1 in. Joan Mir was met zijn nieuwe holeshot-apparaat de verrassing, hij stoomde op naar de derde plaats en drong aan het eind van de eerste ronde zelfs aan bij de leider in de wedstrijd. Martin moest de wereldkampioen laten gaan, maar kon terugslaan op het rechte stuk. Achter Bagnaia, Martin en Mir zat Marc Marquez voor Yamaha-coureurs Quartararo en Viñales. In de tweede ronde kwam het tot contact toen Quartararo de aanval inzette bij Mir. De Suzuki-coureur moest uitwijken en kwam daarbij Marquez tegen. De Honda-man verloor daardoor een paar plekken.

In de derde ronde ging het grandioos mis in bocht 3. Bij het uitkomen van die langzame bocht ging KTM-testrijder Dani Pedrosa, die met een wildcard in actie kwam op de Red Bull Ring, onderuit. De RC16 van de Spanjaard bleef op het circuit liggen, de meeste rijders konden de motorfiets ontwijken. Lorenzo Savadori kon dat niet, hij vloog met de Aprilia over de machine heen. Het leverde een flinke vuurzee op en een neutralisatie was noodzakelijk. De wedstrijdleiding legde de wedstrijd meteen stil, coureurs keerden terug in de pitbox. Pedrosa was oké na de val en mocht opnieuw starten, Savadori werd door de medische dienst onderzocht en kwam niet meer aan de start.

Crash in bocht 2 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Viñales verknalt de herstart, Martin en Mir rijden weg

Een enorme schoonmaakoperatie volgde en raceleider Francesco Bagnaia keek met een espresso in de hand toe vanuit de pitbox. Ruim een half uur later, om 14.38 uur ging de pitstraat open voor de herstartprocedure. Omdat er nog geen drie ronden voltooid waren, namen coureurs hun originele gridpositie in. Maverick Viñales kon dat niet doen, hij liet zijn motor aan het begin van de opwarmronde afslaan en moest vanuit de pitstraat starten. De Yamaha-man moest daardoor aan een inhaalrace beginnen. Waar Jack Miller zijn eerste start nog verknalde bij het uitkomen van de eerste bocht, deed hij het in de tweede poging uitstekend. De Australiër ging na de eerste ronde aan kop voor Martin en Mir. Marquez kwam voor de tweede keer deze middag in aanraking met Aleix Espargaro en verloor een ronde later nog veel meer terrein toen hij het rempunt voor de eerste bocht mijlenver voorbijreed. De achtvoudig wereldkampioen viel een stuk terug, Espargaro moest het strijdperk niet veel later verlaten.

Drie ronden na de herstart viel Jack Miller terug in de schoot van de achtervolgers, Martin en Mir reden hem voorbij. De beide Spanjaarden sloegen een gaatje terwijl Miller in een mooi duel terechtkwam met Quartararo en Zarco. Naarmate het duel vorderde, moest Zarco afhaken. Ook werd het verschil tussen het leidende duo en Quartararo op de derde plaats iets groter.

Vooraf stond vast dat track limits een rol zouden spelen in de GP van Stiermarken en dat kwam in de praktijk ook uit. Elf ronden voor het einde kreeg raceleider Martin zijn laatste waarschuwing, hij moest vanaf dat moment voorzichtig zijn. Het weerhield hem er echter niet van om te pushen. Hij pakte een paar tienden ten opzichte van Mir, die niet meteen een antwoord had op de versnelling van de Pramac Ducati-rijder. Intussen hadden Maverick Viñales, Enea Bastianini en Pol Espargaro allemaal een long lap-penalty gekregen en waren er tal van rijders met een waarschuwing. Voor Jack Miller kwam het niet zover, hij crashte in de achttiende ronde bij het insturen van bocht 7. De Australiër bracht zijn machine terug naar de pits, hij noteerde zijn tweede DNF op rij.

Het duel om de overwinning

Mir zat rondenlang in het spoor van de koploper, maar zienderogen werd duidelijk dat de wereldkampioen geen antwoord had op het ziedende tempo van de Madrileen. Toen Mir ook nog eens in de fout ging bij het insturen van bocht 3, liep het gat op naar 1,3 seconde. Van Quartararo had Mir niets te dulden, hij reed op zes seconden. Mir deed nog een paar ronden zijn best om Martin onder druk te zetten, maar hees de witte vlag met drie ronden te gaan.

Martin wist dat hij de overwinning te pakken had, hij consolideerde de laatste ronden en zegevierde in pas zijn vijfde MotoGP-start. De Pramac Ducati-coureur moest eerder dit jaar nog wat races missen toen hij in Portugal zwaar ten val kwam. Martin bezorgde Pramac zodoende haar eerste overwinning in de MotoGP. Wereldkampioen Mir werd tweede voor Fabio Quartararo, die zijn leidende positie in het WK-klassement verstevigde.

Brad Binder eindigde op een sterke vierde plaats nadat hij vanaf de zestiende stek moest starten. De Zuid-Afrikaan nam in de laatste ronde Johann Zarco en Takaaki Nakagami nog te grazen. Nakagami was de beste Honda-rijder op de vijfde plaats voor Zarco en Alex Rins. Marc Marquez haalde zijn broer Alex in de slotfase van de wedstrijd nog in en werd achtste. Dani Pedrosa kwam sterk terug na de crash in de openingsfase, hij sloot de wedstrijd af op de tiende plaats. Die had hij onder meer te danken aan Bagnaia, die na de herstart nergens was en zelfs nog een tijdstraf kreeg na de finish. De Italiaan werd elfde voor Enea Bastianini en Valentino Rossi.

Luca Marini kwam als veertiende aan de finish voor Iker Lecuona en Pol Espargaro, die buiten de punten eindigde in zijn 250ste Grand Prix-start. Cal Crutchlow kwam als zeventiende aan de finish voor Danilo Petrucci. Maverick Viñales eindigde voor de tweede keer in korte tijd als laatste, hij bracht zijn M1 in de laatste ronde in de pits.

Volgende week wordt er weer gereden op de Red Bull Ring. Dan staat de Grand Prix van Oostenrijk op het programma.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Stiermarken