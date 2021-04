Quartararo snelste in derde training GP Portugal, zware crash Martin

Met een 1.40.611 stond Takaaki Nakagami vrijdag op de tiende plek, de laatste positie die recht geeft op plaatsing voor Q2. Al snel werd duidelijk dat die tijd niet veel waard zou zijn in de beslissende derde vrije training voor de GP van Portugal. Al vroeg in de sessie doken meerdere rijders onder die tijd van de Japanner. Nakagami kwam in de openingsfase van de sessie overigens weer in beeld door een merkwaardig moment, deze keer werd hij geraakt door collega Franco Morbidelli. De LCR Honda-coureur was op dat moment langzaam onderweg terwijl Morbidelli op snelheid onderlangs kwam. Beide coureurs konden hun weg vervolgen, al keerde Nakagami met pijn terug in de pitbox. Hij had na de crash van vrijdagmiddag nog behoorlijk veel last van zijn sleutelbeen en werd daarvoor behandeld door de MotoGP-artsen.

Op de baan gingen de rondetijden intussen verder omlaag. Aleix Espargaro toonde andermaal aan dat Aprilia een stap gemaakt heeft. Hij legde de lat wat hoger met een 1.39.690, maar het was al duidelijk dat het nog veel sneller kon. Met zo'n dertien minuten te gaan was Jack Miller de eerste die een set softs liet monteren. De Australiër reageerde met een 1.39.345 op de tijd van Espargaro en ging naar de eerste plaats. Rookie Luca Marini liet ook van zich horen, hij nestelde zich daardoor in de top-drie.

De mini-kwalificatie stond op het punt te beginnen toen Pramac Ducati-coureur Jorge Martin een zware crash beleefde tijdens zijn outlap. De jonge Spanjaard kwam ten val in bocht 7 en was zichtbaar aangeslagen. De marshals maakten duidelijk dat er hulp nodig was en dus besloot de wedstrijdleiding de sessie stil te leggen. Martin werd in de grindbak gestabiliseerd en overgebracht naar het medisch centrum op het circuit. Via de officiële weg liet de MotoGP weten dat Martin na het incident bij bewustzijn was. Op een later moment zal er meer nieuws komen over Martin.

De andere coureurs maakten zich ondertussen klaar voor een korte sessie. Met 4.11 minuten op de klok ging het licht aan het eind van de pitstraat weer op groen en kwamen alle rijders tegelijk op de baan. Niemand kwam meer aan Quartararo's tijd, hij bleef de snelste. Ook Franco Morbidelli's tweede tijd, een 1.39.095, bleef staan. Francesco Bagnaia wist zich te verbeteren in de laatste minuten, hij klom op naar de derde plaats. Johann Zarco deed hetzelfde, hij werd vierde en zorgde er daarmee voor dat wereldkampioen Joan Mir buiten de top-tien viel. Suzuki-coureur Alex Rins eindigde als vijfde. Jack Miller verbeterde zich niet meer, maar de 1.39.345 was goed voor de zesde plaats. Ook rookie Luca Marini plaatste zich rechtstreeks voor Q2, hij werd zevende. Aleix Espargaro klokte de achtste tijd terwijl Miguel Oliveira op de negende plaats eindigde. Met de hakken over de sloot haalde ook Maverick Viñales Q2, hij werd tiende.

Alex Marquez viel buiten de boot met de elfde tijd. De jonge Spanjaard crashte in de slotfase van de sessie bij het insturen van bocht 3. De LCR-man kon zich niet meer verbeteren. Hij eindigde wel voor Joan Mir, Pol Espargaro, Valentino Rossi en Marc Marquez. De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen reed direct achter zijn jongere broer toen die crashte. Marc reageerde een beetje op de val van Alex en verbeterde zich niet meer. Hij eindigde op de vijftiende plaats.

De vierde vrije training begint zaterdagmiddag om 14.30 uur met aansluitend de kwalificatie. De start van Q1 staat gepland voor 15.10 uur Nederlandse tijd.

Uitslag derde vrije training MotoGP Grand Prix van Portugal