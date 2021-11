Bagnaia boekt dominante overwinning in GP van de Algarve

Het wereldkampioenschap bij de rijders werd twee weken geleden in het voordeel van Fabio Quartararo beslist, maar desalniettemin was er in de voorlaatste race van het seizoen nog voldoende om voor te knokken. Na zijn vijfde pole-position op rij ging Francesco Bagnaia voor zijn derde overwinning in de MotoGP-klasse. Hij vertrek op medium-medium met naast zich Jack Miller en Joan Mir op dezelfde bandencombinatie.

Miller maakte de kopstart na het doven van de rode lichten, maar Bagnaia kon al snel counteren. Mir werd in de eerste sector een beetje dwarsgezeten door Jorge Martin, maar de oud-wereldkampioen sloeg snel terug en ging niet veel later zelfs naar de tweede plaats ten koste van Miller. Voor Danilo Petrucci was de wedstrijd inmiddels alweer voorbij. Hij ging in de eerste ronde van de wedstrijd onderuit en kon zijn weg niet vervolgen.

Bagnaia sloot de eerste ronde af met de koppositie en een marge van een paar tienden van een seconde, maar daarachter werd volop gevochten. Iker Lecuona maakte een agressieve start en ging met Pol Espargaro van de baan, beide heren verloren daarbij wat terrein. Ook Aleix Espargaro verslikte zich bij de tweede passage door de eerste sector. Hij viel terug naar de zestiende plaats. Wereldkampioen Fabio Quartararo viel na een mindere start terug naar de tiende plaats, maar vond al snel zijn weg terug naar voren. Aan het eind van de tweede ronde lag hij zesde en met de snelste raceronde vond hij de aansluiting bij Martin en Alex Marquez.

Bagnaia en Mir waren vooraan vertrokken en Miller zat op het vinkentouw. De Aussie kon het tempo van de beide koplopers niet helemaal volgen, maar kreeg op zijn beurt wel wat meer lucht toen een gevecht ontstond tussen Martin en Marquez. Quartararo keek van een afstandje toe hoe de beide Spanjaarden elkaar bestreden, maar kon niet meteen profiteren van het duel. Bagnaia deed intussen een nieuwe poging om van Mir af te geraken en deze keer met meer succes. De Ducatist sloeg een gaatje van zo’n zeven tienden en controleerde vanaf dat moment.

Elf ronden waren verstreken voordat Alex Marquez zijn achterstand op Miller had weggewerkt en bij het opkomen van het rechte stuk had de Honda genoeg vermogen om de Ducati-man te grazen te nemen. Marquez ging daardoor naar de derde plaats. Quartararo’s opmars stokte intussen ook. Hij werd aan de kant gezet door Martin na een optimistische inhaalactie en niet veel later kwam ook Pramac Ducati-rijder Johann Zarco onderdoor. Dat gebeurde toen Quartararo in bocht 13 bijna de controle verloor, iets wat hem eerder in het weekend ook al eens gebeurde.

Bagnaia bleef de druk opvoeren met rondjes 1.39-hoog en dat werd Mir op een gegeven moment te veel. In de zestiende ronde was de marge meer dan twee seconden en Marquez deed een moedige poging om de kloof op zijn landgenoot Mir te dichten. Met de harde compound achterband zou de LCR-rijder in de slotfase de bovenhand moeten hebben, maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Miller had zich namelijk ook herpakt en zette zijn machine weer eens langszij bij Marquez, hij nam de derde plaats weer over.

De niet al te enerverende wedstrijd kabbelde zo richting het einde, maar het venijn zat zoals wel vaker in de staart. Vier ronden voor het eind van de wedstrijd ging Quartararo onderuit nadat hij in duel met Zarco grip aan de voorkant verloor. Quartararo was ongedeerd na het incident en kreeg voor het eerst dit seizoen een DNF achter zijn naam. Twee ronden later ging het opnieuw mis, deze keer tussen merkgenoten Miguel Oliveira en Iker Lecuona. De Portugees verdedigde zijn tiende plek toen Lecuona ietwat optimistisch aan de binnenkant opdook.

Beide coureurs kwamen zwaar ten val. Lecuona was ongedeerd, Oliveira had een flink stuk klemgezeten tussen zijn machine en die van de Tech3-man. Hij werd op een brancard afgevoerd, maar stond niet veel later zelf op. Omdat de medische diensten op dat moment aan de gang waren met Oliveira, besloot de wedstrijdleiding om de race stil te leggen. Op dat moment was er al 75 procent van de race verstreken en kon er dus een uitslag opgemaakt worden.

Bagnaia boekte een dominante overwinning en stelde daarmee de constructeurstitel voor Ducati veilig, maar ook zijn eigen tweede plaats in het rijderskampioenschap. Mir stond voor het eerst sinds de Grand Prix van Aragon weer op het podium terwijl Jack Miller voor het eerst in negen races weer naar het podium mocht. Alex Marquez eindigde op een knappe vierde plek, zijn beste resultaat van het seizoen. Johann Zarco stelde zijn titel veilig als beste satellietcoureur met een vijfde plek, voor Pol Espargrao en Jorge Martin. Alex Rins werd achtste voor Enea Bastianini, Brad Binder maakte de top-tien compleet.

Taka Nakagami werd elfde voor Luca Marini, die zijn halfbroer Valentino Rossi zodoende voorbleef. Rossi eindigde op de dertiende plek in zijn voorlaatste MotoGP-race. Andrea Dovizioso werd veertiende terwijl Stefan Bradl op P15 het laatste punt pakte. Maverick Viñales en Franco Morbidelli waren de laatste coureurs aan de finish.

Volgend weekend komt het MotoGP-circus nog eenmaal bij elkaar op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia. Daar vindt de finale van het seizoen plaats.

Uitslag MotoGP Grand Prix van de Algarve