Marquez derde in eerste training GP Portugal, Viñales de rapste

Het was 265 dagen geleden dat Marc Marquez zijn been voor het laatst over de Honda RC213V zwaaide. Dat was de zaterdagmiddag in de GP van Andalusië, toen hij enkele dagen na de operatie tevergeefs terugkeerde. Vrijdagochtend was het dan zover, al waren de omstandigheden niet ideaal. Het circuit was na de regen van de voorbije nacht nog behoorlijk vochtig. Desondanks vond Marquez het al snel tijd om naar buiten te komen. De Spanjaard begon met een run van zeven ronden waarbij hij een 1.46.850 als snelste tijd reed. Veel was er niet af te leiden uit die tijd, coureurs waren aan het begin van de sessie zo’n acht seconden langzamer dan het ronderecord. Dat had uiteraard alles te maken met het natte asfalt.

Na een korte pauze zag de tweede run er nog beter uit en kon Marquez zich meten met de snelste mannen, al waren de uiteindelijke rondetijden zo’n drie seconden langzamer dan het ronderecord. In de laatste minuten ging Marquez naar de snelste tijd met een 1.42.378. De tijd bleef niet overeind. Viñales en Rins doken er nog onderdoor. De Yamaha-man klokte een 1.42.127 waarmee hij anderhalve tiende sneller was dan Suzuki-coureur Rins. Marquez eindigde als derde bij zijn terugkeer in de MotoGP. Pol Espargaro stond er ook goed bij, de nieuweling bij Honda werd vierde. WK-leider Johann Zarco sloot de sessie af met de vijfde plaats.

Francesco Bagnaia maakte indruk tijdens de training, hij stond continu bovenaan. De laatste ronde was geen succes, maar hij bleef op de zesde plaats steken. Fabio Quartararo werd zevende voor Jack Miller en Alex Marquez. Danilo Petrucci deed het goed, hij was de snelste KTM-rijder in de openingssessie. De Italiaan eindigde als tiende. Hij stond daarmee een halve tiende voor Valentino Rossi, die op acht tienden van merkgenoot Viñales eindigde.

Wereldkampioen Joan Mir eindigde op de dertiende plaats. Hij moet het dit weekend stellen zonder crew-chief Frankie Carchedi. Miguel Oliveira, de winnaar van de vorige Portugese GP, eindigde op de zeventiende plaats. Aleix Espargaro en Brad Binder waren de hekkensluiters in de eerste training.

Vrijdagmiddag staat om 15.10 uur Nederlandse tijd de tweede vrije training voor de GP van Portugal op het programma.

Uitslag eerste training MotoGP GP van Portugal