Miller topt regenachtige eerste training GP van Europa

Aan de start van de eerste vrije training voor de GP van Europa stonden twee nieuwelingen. Lorenzo Savadori stapte op de Aprilia RS-GP, hij maakt dit weekend zijn debuut in de MotoGP als vervanger van Bradley Smith (en Andrea Iannone). De andere nieuwkomer was Garrett Gerloff, de Amerikaanse Superbike-rijder. Hij werd aangesteld als vervanger voor Valentino Rossi, die nog altijd in afwachting is van toestemming om deel te nemen in de Grand Prix van Europa. Rossi heeft een nieuwe coronatest moeten doen en komt op z'n vroegste pas zaterdag in actie. Gerloff sloeg niet bepaald een modderfiguur in zijn eerste sessie als MotoGP-rijder.

Aangezien het in de uren voor aanvang van de training had geregend, was het circuit nog behoorlijk vochtig toen de coureurs om even voor 11.00 uur het circuit betraden. Geen wonder dus dat de sterke regenrijders boven kwamen drijven in deze eerste training in Valencia. Danilo Petrucci, de winnaar van de laatste regenrace in Le Mans, opende het bal met een 1.43.670. Die tijd bleef niet lang staan, merkgenoot Jack Miller dook eronder. Aanvankelijk reed de Australiër een 1.42.263, later deed hij er nog eens twee tienden vanaf. Die tijd bleef tot het eind van de sessie staan aan.

Franco Morbidelli was de beste van de Yamaha-rijders, hij was ruim vier tienden langzamer dan Miller. Stefan Bradl werd derde op de eerste Honda, hij was een halve seconde langzamer. Johann Zarco werd vierde voor Alex Marquez, die overigens kort voor het eind van de sessie nog ten val kwam. De Spanjaard kwam - zonder erg - ten val in bocht 6. Ondanks dat noteerde hij een 1.42.654. Petrucci eindigde uiteindelijk op de zesde plaats voor Miguel Oliveira en Andrea Dovizioso. Maverick Viñales maakte de top-tien compleet, hij was de laatste die binnen een seconde van Miller bleef.

Takaaki Nakagami werd elfde voor Aleix Espargaro en Alex Rins. Francesco Bagnaia kwam ook ten val, hij eindigde even in de grindbak in bocht 2. Hij was anderhalve seconde langzamer dan zijn teamgenoot. Brad Binder werd vijftiende voor Gerloff, de Texaanse debutant. De Amerikaan klokte een 1.43.645 als snelste tijd, hij reed in totaal 21 ronden. Joan Mir werd zeventiende voor Cal Crutchlow en Tito Rabat. Savadori, de andere debutant eindigde als twintigste. Het betekende dat Fabio Quartararo de hekkensluiter was in de eerste training. De Fransman was 2.7 seconden langzamer dan Miller en was zichtbaar geïrriteerd door de situatie.

Vrijdagmiddag wordt de tweede vrije training voor de Europese GP verreden, om 14.30 uur verschijnen de heren coureurs weer op de baan.

