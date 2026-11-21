MotoGP

MotoGP verplaatst starttijden in 2027 om clashes met F1 te vermijden

Als onderdeel van MGPSEG's plannen om de weekendopzet te herzien, worden de starttijden van races naar achteren geschoven en worden clashes met de Formule 1 vermeden

Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 21 nov 2026, 12:24

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Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP-officials hebben de teams dit weekend in Portimao laten weten dat races vanaf volgend seizoen een uur later beginnen. Dat geldt zowel voor de Grand Prix op zondag als voor de sprint op zaterdag, heeft Motorsport.com begrepen.

Volgens het aangepaste tijdschema schuift de hoofdrace, de Grand Prix die traditioneel om 14.00 uur begon, een uur op naar 15.00 uur. Dat starttijdstip hangt wel af van eventuele botsingen met de Formule 1. MotoGP-races kunnen mogelijk verder worden doorgeschoven naar 16.00 uur om overlap met een F1-Grand Prix te voorkomen.

Liberty Media, het bedrijf dat eigenaar is van beide kampioenschappen, wil niet dat F1- en MotoGP-races op zondag tegelijk worden verreden en zal de kalenders daarop bewaken.

Ook het sprintraceschema op zaterdag gaat op de schop. De kortere race, die in 2023 werd ingevoerd, schuift eveneens een uur op: van de traditionele start om 15.00 uur naar 16.00 uur. Daarmee wordt het een race aan het einde van de middag.

Zoals Motorsport.com medio september al meldde, krijgt het MotoGP-weekend vanaf volgend seizoen nog meer wijzigingen. Daaronder valt de invoering van een nieuwe kwalificatiesessie om aparte startopstellingen te bepalen voor de sprint op zaterdag en de Grand Prix op zondag.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tot nu toe bepaalden de kwalificatiesessies op zaterdag de startopstellingen voor beide races. Vanaf volgend seizoen wordt de grid voor de sprint echter bepaald in een kwalificatiesessie van 15 minuten op vrijdagmiddag, terwijl de startopstelling voor de langere race wordt vastgesteld in de kwalificatiesessies op zaterdagochtend.

Door deze herziening verdwijnt de Practice-sessie op vrijdag. Die werd tot en met dit jaar gebruikt om te bepalen welke rijders rechtstreeks doorgaan naar Q2 en welke rijders via de herkansingssessie Q1 moeten komen.

In de nieuwe opzet krijgt de actie op de baan op vrijdag een extra sessie. De dag begint met een training van 45 minuten in de ochtend, gevolgd door een tweede vrije training van 30 minuten. De dag wordt afgesloten met een kwalificatiesessie van 15 minuten die de sprintgrid bepaalt.

Op zaterdag keert de derde vrije training (VT3) terug in de MotoGP. Die duurt 20 minuten, voordat alle rijders Q1 afwerken. Daarna volgt Q2 met de 12 snelste deelnemers.

Een andere wijziging is het schrappen van de warm-up op zondag, zodat rijders in plaats daarvan aan promotionele activiteiten kunnen deelnemen. Ook gaat de pitstraat 10 minuten open, iets wat nu geen onderdeel van het tijdschema is. Daardoor kunnen rijders meerdere ronden over het circuit rijden voordat zij via de pitstraat terugkeren voor de formatie van de startgrid.

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- Het Motorsport.com-team

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