Zoals Motorsport.com zaterdag al meldde en nu dus officieel is bevestigd, vindt de race in Losail plaats op 8 november. Het vormt daarmee een triple header met de races in Australië en Maleisië eind oktober.

Om de uitgestelde race in Qatar in te passen in de drukke tweede helft van de kalender, heeft MotoGP de laatste twee races van het seizoen, in Portimão en Valencia, met een week uitgesteld. Het seizoen wordt nu afgesloten op 29 november met de Grand Prix van Valencia. De volledige nieuwe kalender vind je hier.

Hoewel nog niet officieel bevestigd, wordt verwacht dat de test na het seizoen met de nieuwe generatie 850cc-motoren plaatsvindt op dinsdag 1 december.

Veiligheid heeft prioriteit

MotoGP heeft laten weten dat de beslissing om de race in Qatar uit te stellen is genomen in overleg met de FIM en de Qatarese organisatoren, met als doel "de veiligheid, het welzijn en de hoogst mogelijke kwaliteit van het evenement voor alle deelnemers en bezoekers te waarborgen"

Dit nieuws volgt op de annulering door de Formule 1, eveneens eigendom van Liberty Media, van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië die in april gepland stonden, vanwege de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. Het World Endurance Championship, dat in maart ook in Qatar zou plaatsvinden, heeft een vergelijkbare aanpak gekozen als de MotoGP en de race in Losail naar het einde van het seizoen verplaatst.

"Deze beslissing is met grote zorgvuldigheid genomen en volledig in overleg gecoördineerd met onze partners in Qatar en de rest van de paddock", aldus Carmelo Ezpeleta, CEO van MotoGP. "Onze prioriteit is altijd de veiligheid en het welzijn van iedereen die bij MotoGP betrokken is, en we willen er ook voor zorgen dat elke Grand Prix van de hoogst mogelijke kwaliteit is. We erkennen ook het belang van het zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen aan onze fans en tickethouders krijgen de mogelijkheid om hun tickets te gebruiken voor het volgende evenement."

"Ik wil ook onze partners in Portimão en Valencia bedanken voor hun samenwerking en flexibiliteit bij het soepel laten verlopen van de overgang naar de herziene kalender. We zijn ervan overtuigd dat het bijgewerkte schema ons in staat stelt de kwaliteit van het kampioenschap te behouden en de fans een uitzonderlijk raceseizoen te bieden."

Naast Qatar staan ​​er dit jaar geen andere MotoGP-races gepland in de Golfregio.