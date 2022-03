MotoGP verbiedt rijhoogtewisseling aan voorkant van motoren

Rijhoogtewisseling wordt sinds eind 2018 toegepast in de topklasse van de motorsport. Ducati was het eerste merk die het inzette in de koningsklasse, aan de achterkant van de motor. Doordat die naar beneden gaat, is er meer acceleratie bij de start. Ducati ontwikkelde de techniek in 2019 verder en kwam met een nieuwe versie waarbij hetzelfde effect al rijdende werd bereikt, bij het uitkomen van bochten. De concurrentie ging er vervolgens ook aan werken en ontwikkelde eigen versies.

Bij de afgelopen wintertests kwam Ducati ineens met een vergelijkbaar systeem op de proppen, maar nu aan de voorkant. Dit leidde tot nogal wat commotie bij de eerste race in Qatar. Vooral de veiligheid stond ter discussie. Tijdens een vergadering van fabrikanten in Losail kwam het tot een stemming. Vijf fabrikanten stemden voor een verbod van rijhoogteregeling aan de voorkant. De enige tegenstemmer was uiteraard Ducati.

Wel toegestaan bij start

Nu heeft de Grand Prix Commissie zich erover uitgesproken. Er mag vanaf 2023 geen rijhoogtewisseling plaatsvinden als de motor in beweging is. In de commissie zitten vertegenwoordigers van Dorna, de FIM, de teams en de fabrikanten. Op 4 maart was er een vergadering in Qatar. De leden kregen twee alternatieven voorgelegd, beiden bedoeld om technieken zoals de rijhoogteregeling tegen te gaan vanwege de hoge snelheden die bereikt worden en de hoge kosten. Op 18 maart is er opnieuw vergaderd. De leden stemden unaniem met een verbod op het rijhoogtesysteem aan de voorkant in, zo laat de commissie weten.

Het verlagen van de voorkant van de motor bij het startschot blijft wel toegestaan, net als rijhoogtewisseling aan de achterkant bij de start en al rijdende.

Voor pionier Ducati is dit opnieuw een tegenvaller nadat in hun aerodynamische winglets werden verboden per 2017.