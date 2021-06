Brembo brengt verbeterd remsysteem naar Oostenrijkse MotoGP-races

Tijdens de GP van Stiermarken 2020 moest Maverick Viñales van zijn motor springen nadat de remmen van zijn Yamaha het begeven hadden. In eerste instantie stelde de fabrikant dat de remmen faalden. Later werd duidelijk dat de motor van de Spanjaard niet was uitgerust met de aanbevolen remschijven (320 millimeter, terwijl 340 millimeter werd geadviseerd), terwijl de remschijven bovendien gebruikt en versleten waren. Desondanks heeft remleverancier Brembo de koe bij de horens gevat en een nieuw remsysteem ontwikkeld die de veiligheid moet verbeteren.

Dat nieuwe systeem bestaat uit geventileerde carbon remschijven en remblokken, waarbij de remschijf van 340 millimeter als uitgangspunt werd gebruikt. Daaraan zijn kleine gaten toegevoegd om de ventilatie te vergroten. Zodoende moet voorkomen worden dat de temperatuur van de remmen stijgt tot boven het maximum van het werkzame window, dat op 700 tot 800 graden Celsius ligt. Maandag konden de meeste MotoGP-rijders op het Circuit de Barcelona-Catalunya testen met de nieuwe remmen, zodat zij de engineers van Brembo van feedback konden voorzien. Die test verliep succesvol, waardoor de aangepaste remmen tijdens de twee races in Oostenrijk gebruikt kunnen worden. De verwachting is dat het systeem ook ingezet wordt tijdens de races in Japan, Thailand en Maleisië.

Grotere remschijven voor 2022

Als het aan Brembo ligt, blijft het qua ontwikkelingen niet bij het verbeterde remsysteem dat in Oostenrijk gebruikt gaat worden. Doordat de snelheden en daarmee de eisen aan de remmen blijven toenemen in de MotoGP, mikt het bedrijf erop om in 2022 remschijven van 360 millimeter te produceren. Dat is overigens ook het maximum dat met de huidige velgen en het huidige voorwiel mogelijk is. “De MotoGP bereikt de limiet van de schijf van 340 millimeter”, zei Brembo-engineer en klantenmanager Andrea Pellegrini tegen onze collega's van Motorsport.com Spanje. Hij stelt dat er al het nodige ontwikkeld is aan de ventilatie, de massa van de schijf en een luchtinlaat voor koeling, maar dat het voor met name de Red Bull Ring niet genoeg lijkt te zijn. “In Oostenrijk bereikt het systeem zeer hoge temperaturen en er zijn rempunten waar die veel energie te verwerken krijgt. Met deze nieuwe schijven hopen we dezelfde prestaties te leveren, maar met een lager window voor de gebruikstemperatuur.”