MotoGP verandert regels gele vlag vanaf GP Andalusië

Marquez ging aan het einde van VT3 van het gas, terwijl Rins achter hem met een snelle ronde bezig was en daardoor werd gehinderd. Marquez werd na gesprekken met de stewards vrijgesproken omdat hij reageerde op een gele vlag, die werd gezwaaid voor de val van Iker Lecuona.

Tijdens de kwalificatie verbeterden vervolgens verschillende rijders, waaronder polesitter Fabio Quartararo, hun tijd ondanks crashes van Jack Miller en Rins in de snelle bocht 11. Daardoor wakkerde de discussie over de gele vlaggen weer aan.

Op donderdag werd het thema tijdens een meeting besproken en werden de bestaande regels aangescherpt. Vanaf nu moeten rijders altijd vertragen bij geel, ongeacht het een enkele of dubbele gele vlag betreft in die sector. Anders riskeren ze een gridstraf. "De leiding heeft besloten om de regels rond de gele vlag te verhelderen en aan te scherpen", rapporteerde Franco Morbidelli. "Vanaf nu moeten we vertragen, het maakt niet uit of het een enkele of dubbele gele vlag is. Daar ga ik mee akkoord, want het verhoogt de veiligheid. Zo zal het vanaf nu zijn tijdens de trainingen en in de kwalificatie, voor de race blijft alles hetzelfde."

Vorige week suggereerde Marc Marquez dat de fout voor zijn incident bij Rins lag omdat de wereldkampioen van Repsol Honda niet had verwacht dat er na de crash van Lecuona nog iemand aan het pushen zou zijn voor een snellere rondetijd. Aprilia-rijder Bradley Smith stelde ook vragen bij het feit dat Quartararo zijn pole-position mocht behouden ondanks de gele vlag in bocht 11. Dergelijke ongemakken moet met deze aanscherping verleden tijd zijn.