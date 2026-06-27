MotoGP Assen: Martin leidt Aprilia naar een 1-2-3-4 in kwalificatie voor de TT

Jorge Martin pakte de poleposition voor de Grand Prix van Nederland en zorgde daarmee voor een 1-2-3-4-klassering voor Aprilia in de kwalificatie.

De Spanjaard zette op zijn fabrieks-Aprilia een razendsnelle tijd neer van 1m30,812s en versloeg daarmee de door Trackhouse ingezette RS-GP van Ai Ogura met slechts 0,011s.

De top zes rijders werden gescheiden door slechts 0,143 in weer een felbevochten kwalificatiesessie in het laatste jaar van de 1000cc-regelcyclus.

De strijd om de poleposition kwam grotendeels neer op een rechtstreeks duel tussen de twee officiële Aprilias van Martin en kampioenschapsleider Marco Bezzecchi.

De Italiaan, die de Tsjechische GP miste na een raceverbod vanwege het duwen van een marshal, zette de eerste tijd neer met 1m30,853.

Martin wist echter tijdens dezelfde run net iets sneller te zijn, waardoor hij zich een kleine voorsprong verschaftte met nog maar even te gaan in de sessie.

Met nog maar een paar minuten te gaan in de kwalificatie nam Raul Fernandez even de koppositie op de tijdlijsten over met een tijd van 1m30,796s, maar zijn rondetijd werd al snel geschrapt vanwege het overschrijden van de baanlimiet.

Omdat Bezzecchi zijn tijd uit de eerste run niet wist te verbeteren, wist Martin stand te houden en zijn eerste poleposition van het seizoen te claimen, waarmee hij zich herstelde van twee moeilijke weekenden in Balaton Park en Brno.

Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ogura, de pole-sitter van de Tsjechische GP, was een van de weinige rijders die in zijn laatste ronde sneller reed, waardoor hij de leider in het klassement, Bezzecchi, naar de derde plaats verwees.

Fernandez eindigde als vierde nadat zijn beste tijd was geschrapt, maar hij hielp Aprilia niettemin de eerste vier startplaatsen te veroveren.

Francesco Bagnaia was in Assen opnieuw de best geplaatste Ducati-rijder en eindigde op de vijfde plaats, op slechts een tiende van de snelste tijd. Fabio di Giannantonio kwalificeerde zich als zesde voor VR46, terwijl regerend kampioen Marc Marquez genoegen moest nemen met de zevende plaats nadat hij meerdere rondetijden had verloren door het overschrijden van de baanlimieten.

Verder achterin eindigde Pedro Acosta als achtste nadat hij opnieuw technische problemen ondervond met zijn fabrieks-KTM; de Spanjaard zette zijn motor in de laatste minuten van de sessie aan de kant.

Fabio Quartararo en Joan Mir waren de enige vertegenwoordigers van Yamaha en Honda in Q2; beiden wisten zich vanuit de eerste kwalificatieronde door te zetten en eindigden respectievelijk als negende en tiende, voor Enea Bastianini van Tech3.

Hoewel hij door MotoGP-arts Angel Charte fit was verklaard, koos Alex Marquez van Gresini ervoor om de kwalificatie over te slaan om zich te concentreren op zijn herstel, waardoor hij als twaalfde op de startgrid staat.

Zijn teamgenoot Fermin Aldeguer is al uitgeschakeld voor het weekend nadat hij vrijdag bij een val een wervelbreuk opliep.

Lees ook: MotoGP Aldeguer moet TT van Assen aan zich voorbij laten gaan na botbreuk

Franco Morbidelli eindigde als 13e voor VR46, terwijl de reeks van Diogo Moreirain Q2 ten einde kwam toen hij zich op de LCR Honda slechts als 14e wist te kwalificeren. Het duo krijgt op de vijfde startrij gezelschap van Brad Binder van KTM.

Het veld van 22 motoren werd afgesloten door Pramac-rookie Toprak Razgatlioglu, die achter zowel Yamaha-wildcard Augusto Fernandez als Johann Zarco’svervanger Cal Crutchlow (LCR) eindigde.