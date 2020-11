Miller topt tweede training in Valencia, Mir buiten top-10 na crash

Het meest nieuwswaardige feit in de tweede training voor de GP van Valencia was de crash van Joan Mir. Tien minuten voor het eind van de sessie ging de kampioenschapskandidaat onderuit bij het insturen van bocht 4. Hij verloor grip aan de voorkant van de machine, hij reed op dat moment met de hardste compound voorband. De Suzuki was niet heel zwaar beschadigd, ook Mir zelf bleef ongedeerd bij het incident. Hij keerde kort daarna alweer terug op de baan met de andere motor.

Toen Mir terugkeerde op de baan was het al tijd voor de kwalificatieruns. In de laatste minuten van de sessie kwamen alle rijders in actie met de zachtste achterband. Er leek dus niet zoveel aan de hand voor Mir, maar dat zou wel veranderen. Hij kon namelijk geen tijd rijden die goed genoeg was voor de top-tien. De druk staat derhalve op de ketel in de derde training, dan moet hij werken om alsnog een plek in het tweede en belangrijkste deel van de kwalificatie te bemachtigen.

De snelste tijd was voor Jack Miller, die een week geleden ook aan kop stond in VT2. Miller klokte in de laatste minuten een 1.30.622 en dook daarmee net onder de tijd van Takaaki Nakagami. De Japanner reed vroeg in de sessie een 1.30.713 en verbeterde zich daarna niet meer. Hij bleef wel op de tweede plaats staan. Voor Pramac Ducati was het een goede middag, ook Francesco Bagnaia stond goed gepositioneerd. Hij werd daarmee derde voor Pol Espargaro en Johann Zarco. Andrea Dovizioso klokte een 1.30.926 en was drie tienden langzamer dan merkgenoot Miller.

Cal Crutchlow noteerde in de slotfase een zevende tijd, hij was verantwoordelijk voor het buiten de top-tien houden van Mir. De Brit reed een 1.30.930. Alex Rins plaatste zich wel bij de eerste tien, hij eindigde voor Aleix Espargaro en Maverick Viñales. Mir eindigde uiteindelijk op de elfde plaats. Franco Morbidelli klokte een 1.31.125 en dat was niet sneller dan zijn tijd uit de ochtendtraining. Desondanks staat Morbidelli nog wel in de top-tien in de gecombineerde tijdenlijst.

Alex Marquez beleefde twee crashes, maar bleef beide keren ongedeerd. Hij eindigde op de negentiende plaats, nipt achter Valentino Rossi. Marquez was slechts 0.749 seconde langzamer dan Miller.

Zaterdagochtend gaat de actie op het Circuit Ricardo Tormo verder, VT3 begint om 10.55 uur.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Valencia - Vrije training 2