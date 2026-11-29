gepresenteerd door

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1961 1957 1950

GP van Valencia

GP van Thailand GP van Brazilië

GP van de Verenigde Staten

GP van Spanje GP van Frankrijk

GP van Catalonië

GP van Italië GP van Hongarije GP van Tsjechië TT Assen GP van Duitsland

GP van Groot-Brittannië

GP van Aragon GP van San Marino

GP van Oostenrijk

GP van Japan GP van Indonesië GP van Australië GP van Maleisië

GP van Qatar

GP van Portugal

GP van Valencia

2026 MotoGP GP van Valencia

27 nov 2026 tot 29 nov 2026

| Valencia Circuit Ricardo Tormo, ES

Overzicht Live commentaar Uitslagen Nieuws

Liveblog

MotoGP GP van Valencia

MotoGP Valencia: Liveverslag en updates vanuit Spanje

Liveverslag van minuut tot minuut van de Grand Prix van Valencia, nu de MotoGP te gast is op het Circuit Ricardo Tormo

Live

Chat

Live standen

gepresenteerd door

Stand

Toon volledige stand Verberg volledige stand

Liveblog

Deze liveblog is automatisch vertaald vanuit een andere editie. Er kunnen vertaalfouten in voorkomen. Lees in de oorspronkelijke taal.

Ronde: 22 08:34

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Terwijl Bez zijn opties overweegt, is Acosta terug van zijn adempauze en zit hij nu direct op zijn staart.

Ronde: 21 08:33

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Redenen voor Bez om GEEN aanval op Marc te wagen? Misschien wil hij zeker weten dat hij in diens laatste race het podium deelt met de legende. Ook is hij meer dan zeker van de tweede plek in het kampioenschap als hij blijft waar hij zit. En als hij Marc eraf tikt, heeft hij ook nog een beveiligingsescorte nodig om het circuit te verlaten!

Ronde: 20 08:32

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Bezzecchi zit weer op 0,4s achter Marc, maar er zijn nog een paar ronden te gaan.

Ronde: 19 08:31

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

De voorsprong van Fernandez is al een tijdje stabiel, rond een ruim voldoende 2,4 seconden.

Ronde: 18 08:29

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Marcs voorsprong op Bezzecchi was aan het begin van deze ronde slechts 0.266s... Bez zal geen herhaling van hun incident in Qatar willen als hij een aanval plaatst...

Ronde: 17 08:28

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Terwijl Acosta nu is weggezakt uit het gevecht tussen Marquez en Bezzecchi om de tweede plaats en ook een eenzame race rijdt, heeft dat gevecht om P12 eerlijk gezegd wel een bijzondere intensiteit. Vier van de vijf rijders verlaten MotoGP of wisselen over een paar dagen van team. Er hangt een alles-of-niets-sfeer in de groep, die nu wordt aangevoerd door Moreira. Quartararo, Marini, Binder en Zarco volgen.

Ronde: 15 08:24

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

De tv-uitzending toont het gevecht om P12. Genoeg gezegd.

Ronde: 14 08:23

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Halverwege de race, en we hebben te maken met een typische race in Valencia. Inhalen is niet makkelijk en de zaken lijken voorlopig vast te liggen. Maar wat zeiden we over Marc als dramamagneet? Komt er nog een verhaal bij, of wordt het een rustige tweede plaats? Hmm...

Ronde: 13 08:21

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Marquez heeft werk te doen om de tweede plaats vast te houden, met Bez nog altijd in zijn nek en Acosta die het nauwlettend volgt. Martin is nu uit deze groep weggezakt en rijdt op een eenzame vijfde plek, iets wat dit seizoen op zondagen behoorlijk vertrouwd lijkt.

Ronde: 12 08:20

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Fernandez domineert deze race, of ze het nu leuk vinden of niet op de heuvels van Cheste! Hij heeft een voorsprong van meer dan 2,5 seconde.

Ronde: 10 08:18

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Ook geen zorgen voor Aprilia op dit moment! Zoals het er nu voorstaat, wint het merk de constructeurstitel met gemak.

Ronde: 10 08:17

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Zoals het er nu voor staat, wordt Bezzecchi tweede in het kampioenschap, aangezien Martin drie plekken achter hem op een steeds verder aflopende vijfde plaats ligt.

Ronde: 9 08:16

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Op een derde van de race heeft Fernandez zijn voorsprong uitgebouwd tot meer dan twee seconden - terwijl Marquez een geweldige zwieper heeft in de laatste bocht. We gaan die reddingen missen!

Ronde: 8 08:15

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Vooraan is het heel even tot rust gekomen, dus hier een update over de strijd om P6: het is nu Aldeguer, Ogura, Bastianini, Diggia, Mir en Pol Espargaro. Let richting het einde op Ogura en Bastianini - bandenslijtage speelt hier ook een rol, ondanks de winterse temperaturen. Iedereen aan de kop rijdt trouwens op dezelfde zachte achterband.

Ronde: 7 08:12

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Fernandez leidt met 1,7s. Hij mag dan Spaans zijn, maar alleen zijn vurigste fans zullen willen dat hij wint van Marquez...

Ronde: 6 08:11

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Bezzecchi probeert nu een aanval te plaatsen op Marc voor de tweede plek, maar Marc duwt hem terug! Vergeet niet: Bez jaagt op een hattrick aan zeges op zondag.

Crash

Ronde: 5 08:10

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Iker Lecuona is onderuit

Ronde: 5 08:09

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Achter die groep die om de tweede plaats strijdt, volgen nu Aldeguer, Ogura, Bastianini en Diggia.

Ronde: 4 08:08

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

De voorsprong loopt op naar een seconde, met Marquez, Bezzecchi, Acosta en Martin dicht bij elkaar in de strijd om de tweede plaats.

Ronde: 3 08:07

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Fernandez noteert de snelste ronde op weg naar een voorsprong van 0,8s aan het einde van de ronde

Ronde: 2 08:05

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Fernandez pakt de leiding af van Marquez, opnieuw in de laatste bocht

Ronde: 2 08:04

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Raúl Fernández pakt aan het einde van de eerste ronde P2 af van Bez en sluit aan achter Marc. Daarna volgen Acosta, Martin, Ogura, Aldeguer, Mir, Bastianini en Diggia.

Ronde: 1 08:03

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Acosta en Ogura zijn vier plekken opgeschoven ten opzichte van hun startpositie, Di Giannantonio is vijf plekken gezakt.

Lichten groen

08:03

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Geen vuur! En Marc neemt de leiding over van Bez!

Groene vlag

08:01

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

De opwarmronde is begonnen!

08:00

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Terwijl de grid leegloopt, is er nog net tijd om je eraan te herinneren dat er nog altijd een strijd om een wereldkampioenschap gaande is. Al moet Aprilia zijn zelfdestructie van Balaton Park overtreffen om de titelstrijd tegen Ducati niet te beslissen. Het heeft een gezonde voorsprong van 16 punten. De twee fabrieksrijders Bezzecchi en Martin strijden ook om de tweede plaats in het rijderskampioenschap, met Bezzecchi slechts één punt ervoor. Ik houd je op de hoogte!

07:58

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Ik vroeg me al af hoeveel mensen zich vandaag op het Circuit Ricardo Tormo hadden verzameld - en het officiële cijfer is net binnen: 97.024. Dat zorgt voor een flinke sfeer op dit kleine stadioncircuit, terwijl het Spaanse publiek (laten we het nu maar niet over Valencia/Catalonië hebben!) zich opmaakt om afscheid te nemen van een Spaanse held!

07:56

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Nog een paar minuten tot de start - en Marc doet voor de laatste keer zijn push-uproutine. Als hij daarover praat tijdens zijn pensioen, dan zal Gary Player trots op hem zijn.

07:54

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Ah ja, de grid! Nou, hier is hij. De meesten schuiven één plek op ten opzichte van hun oorspronkelijke posities na de terugtrekking van Alex. Hij zou als vierde zijn gestart.

Grid

All Stats

Cla Rider # Bike Time km/h 1

M. Bezzecchi Aprilia Racing Team

72 Aprilia

1'27.844

164.131 2

M. Marquez Ducati Team

93 Ducati

+0.463

1'28.307

163.271 3

R. Fernández Trackhouse Racing Team

25 Aprilia

+0.589

1'28.433

163.038 4

J. Martin Aprilia Racing Team

89 Aprilia

+0.795

1'28.639

162.659 5

F. Di Giannantonio Team VR46

49 Ducati

+0.851

1'28.695

162.557 6

E. Bastianini Tech 3

23 KTM

+0.936

1'28.780

162.401 7

P. Espargaro Tech 3

44 KTM

+1.009

1'28.853

162.268 8

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati

+1.026

1'28.870

162.236 9

P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing

37 KTM

+1.040

1'28.884

162.211 10

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia

+1.306

1'29.150

161.727 11

J. Mir Honda HRC

36 Honda

+1.572

1'29.416

161.246 12

B. Binder Red Bull KTM Factory Racing

33 KTM

+1.389

1'29.233

161.576 13

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati

+1.416

1'29.260

161.528 14

J. Zarco Team LCR

5 Honda

+1.442

1'29.286

161.481 15

F. Quartararo Yamaha Factory Racing

20 Yamaha

+1.563

1'29.407

161.262 16

F. Morbidelli Team VR46

21 Ducati

+1.591

1'29.435

161.212 17

D. Moreira Team LCR

11 Honda

+1.740

1'29.584

160.943 18

L. Marini Honda HRC

10 Honda

+1.779

1'29.623

160.873 19

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha

+1.796

1'29.640

160.843 20

A. Fernandez Pramac Racing

47 Yamaha

+1.877

1'29.721

160.698 21

A. Rins Yamaha Factory Racing

42 Yamaha

+2.304

1'30.148

159.936 View full results

07:52

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Er zijn ook heel wat rijders die voor het laatst voor hun respectieve teams racen. Jorge Martín, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Fermín Aldeguer, Pedro Acosta, Ai Ogura, Joan Mir, Fabio Quartararo, Diogo Moreira en Luca Marini. Dat is trouwens in startopstelling-volgorde, dus je ziet meer van de namen bovenaan de lijst. Plus Ogura wanneer hij laat in de race vooraan opduikt ;)

07:50

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Nog een onbekende livery vandaag, naast die van Marc, is die van Jack Miller. Hij krijgt de in Aussie-kleuren uitgevoerde kleurstelling waarmee hij op Phillip Island niet kon racen door de afgelasting vanwege het weer die dag. Dat past mooi bij Jacks afscheidsrace in de MotoGP... een van de vijf die op het punt staan te beginnen. Ook na deze ronde vertrekken, in elk geval als fulltime rijders, Brad Binder, Franco Morbidelli en Álex Rins*. *Terwijl Binder en Morbidelli deals hebben in het World Superbike, is er voor Rins nog niets aangekondigd. En Ducati heeft nu op korte termijn een zitje te vullen. Hij is niet de favoriet voor die plek, maar zeg nooit nooit.

07:47

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Op de grid wordt een speciale lijst overhandigd aan Michelin, want dit is ook het laatste optreden van de Franse bandenfabrikant als MotoGP-leverancier. Dat afscheid gaat niet veel aandacht trekken, maar dat hoort erbij als bandenleverancier. Mensen praten alleen over je als er iets misgaat. Succes aan Pirelli, te beginnen bij de test op dinsdag!

07:45

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Goed, het volgende huishoudelijke punt: felicitaties aan Manu Gonzalez met het veiligstellen van het Moto2-kampioenschap zojuist! De beslissing was zo spannend als je je een motorsportfinale maar kunt voorstellen.

07:43

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Een herinnering aan wat er gisteren gebeurde in de sprint, waarin Marco Bezzecchi zijn tweede zaterdagzege op rij pakte:

Lees ook:

07:41

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Gisteren werden we er weer aan herinnerd wat een dramamagneet Marc is. Hij kon zowel vlammen als een controversiële straf van zich afschudden, veilig in de wetenschap dat het kampioenschap al in zijn voordeel is beslist. Maar wee de official die hem vandaag een straf geeft - die mag blij zijn als hij zonder problemen de parkeerplaats afkomt! (Grapje...)

07:39

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Gelukkig is zijn broer Alex erbij om te zien hoe Marc aan deze vreemde verkenningsronde begint, waarbij hij de baan voor zichzelf lijkt te hebben. Dat brengt ons bij het feit dat de jongere Marquez vanochtend in het ziekenhuis lag. Hij is ziek en mist de race van vandaag.

07:37

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Marquez stapt voor de laatste keer op zijn Ducati - met een speciale gouden livery om de gelegenheid te vieren. En hij krijgt een erehaag van de hele WK-paddock terwijl hij door de pitlane richting de grid rijdt. Wat een beelden!

07:36

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

De grootste kop is verrassend genoeg niet dat dit de laatste race is van het 1000cc MotoGP-tijdperk - al is dat WEL behoorlijk groot. Marc Márquez steelt sinds vrijdagochtend de show, toen hij aankondigde dat dit zijn laatste MotoGP-race zou zijn. Valencia zit helemaal vol voor zijn afscheidsrit.

07:34

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Excuses voor eventuele tikfouten vandaag... dit is 100% mensenwerk ;) En er is veel door te nemen in heel weinig tijd.

07:33

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Daar gaan we nog één keer! Het is de laatste ronde van het MotoGP-wereldkampioenschap 2026 en je zit hier goed als je live tekstverslag zoekt. Ik ben Richard Asher en het genoegen is geheel aan mij.

Laad meer

Door: Richard Asher

Gepubliceerd: 29 nov 2026, 13:34

Ronde:

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Chat