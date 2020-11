Nakagami voor Morbidelli in eerste training GP van Valencia

Het voorlaatste raceweekend van het MotoGP-seizoen 2020 begon op een volledig andere baan dan een week geleden. Toegegeven, het Circuit Ricardo Tormo is niet veranderd. De omstandigheden waren daarentegen compleet anders. Waar het vorig weekend overwegend nat was, begonnen de 21 MotoGP-coureurs vrijdagochtend aan VT1 op een volledig droog circuit. Het duurde een paar minuten voordat er sneller gereden werd dan de rapste ronde van vorig weekend. Johann Zarco was de eerste die vroeg in de sessie een tijd noteerde, hij klokte een 1.31.773.

In het vervolg van de sessie duikelde de snelste tijd nog verder. Takaaki Nakagami en Franco Morbidelli waren de eerste rijders die een 1.30'er reden, zij stonden aan kop bij het aanbreken van de slotfase van de training. Normaal gesproken zouden veel rijders een zachte band gebruiken in de slotfase van de sessie, maar met een goed vooruitzicht wat betreft het weer zagen de meeste deelnemers daar vanaf. Stefan Bradl en Lorenzo Savadori waren de uitzonderingen, zij schoven daardoor nog een beetje op in de rangschikking.

De snelste tijd van Nakagami bleef echter overeind, met een 1.30.829 was hij de snelste man op de baan. Morbidelli eindigde als tweede met een 1.30.944. Maverick Viñales bracht zijn Yamaha in de top-drie, hij bleef op iets meer dan een tiende van Nakagami steken. Pol Espargaro werd vierde voor zijn broer Aleix Espargaro. Johann Zarco noteerde de zesde tijd voor Andrea Dovizioso, die een betere indruk maakte dan een week geleden. WK-leider Joan Mir sloot de sessie af met een 1.31.436, hij was zes tienden langzamer dan Nakagami. Miguel Oliveira verbeterde zich in de slotfase naar de negende plaats, hij deed dat met een 1.31.486. Bral schoof in de laatste minuten op naar de tiende stek, hij noteerde een 1.31.514.

Alex Rins werd elfde voor Jack Miller, Valentino Rossi en Cal Crutchlow. Alex Marquez werd vijftiende en stond daarmee nipt voor Fabio Quartararo, Brad Binder en Danilo Petrucci. Pecco Bagnaia werd negentiende, hij eindigde binnen een seconde van Nakagami. Tito Rabat en Lorenzo Savadori waren de hekkensluiters. Iker Lecuona kwam nog niet in actie, hij mag zich zaterdag weer in de paddock vertonen na een verplichte periode van isolatie.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Valencia begint vrijdagmiddag om 14.30 uur.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Valencia - Vrije training 1